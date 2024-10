Glasbeniki na pomoč invalidom

V dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu je Medobčinsko društvo invalidov Žalec uspešno izpeljalo že 20. dobrodelni koncert Človek človeku, ki je znova navdušil in pokazal, da se je dogodek usidral v zavest mnogo dobrotnikov, ki so pripravljeni pomagati ljudem v stiski.

Prireditev je bila znova prežeta z ljubeznijo in srčnostjo, klicu na pomoč se je odzvalo veliko obiskovalcev, seveda tudi vsi izvajalci programa, ki so se odpovedali honorarju in potnim stroškom. Z vstopnino so zbrali 2400 evrov, delež pa so kot redno letno pomoč namenile tudi občine in drugi donatorji. Z denarjem bodo pomagali invalidom za pridobitev pripomočkov in urejanje bivalnih razmer. Del sredstev bodo namenili za socialno pomoč invalidom z nizkimi osebnimi prejemki v obliki denarja ali s paketi s hrano.

Ansambel Zeme, s katerim je zapela tudi njihova mlada pevka.

Za popestritev dogodka je z razstavo izdelkov poskrbel MDI Žalec.

2400 evrov so zbrali z vstopnino.

Dobrodelni koncert

Zdenko Štrucl je izrekel zahvalo predhodnikom.

Dobrodelni koncert je začel Tomaž Plahutnik, učitelj citer in profesor na Glasbeni šoli Kamnik, z milozvočno melodijo Urbana Kodra Cvetje v jeseni, nato pa je zbrane nagovorila povezovalka dogodka Marjana Lešnik, učiteljica na OŠ Petrovče, in povedala, da se vodstvo MDI Žalec s to melodijo zahvaljuje pokojnima začetnikoma dobrodelnega koncerta Človek človeku, dolgoletnemu predsedniku društva Janezu Megliču in njegovemu prijatelju novinarju Tonetu Vrablu, ki mu je pomagal pri pridobivanju glasbenih gostov in vrsto let prireditev tudi vodil.

Občinstvo je nato nagovoril in pozdravil predsednik MDI Žalec Zdenko Štrucl. Tudi on je izrekel zahvalo predhodnikom, ki so začeli in nadaljevali to dobrodelno prireditev, in dodal: »Spoštujemo delo prednikov in se trudimo, da MDI Žalec uspešno deluje naprej v dobro invalidov in njihovih sorodnikov kljub neugodnim razmeram doma in v svetu. Upam in si želim, da bomo tudi mi društvo nekoč predali zanamcem v dobri kondiciji. Nocoj pa vas vabim, da skupaj uživamo ob prijetni glasbi in besedi ter da se ob letu osorej znova dobimo.«

Koncert se je nadaljeval z dvema vižama Tomaža Plahutnika, pri tem pa se mu je pridružil pevec Simon Eržen. Za njima je na oder stopil legendarni kantavtor Adi Smolar, ki vedno navduši s pesmimi in globokimi mislimi. Teh ni manjkalo niti v nadaljevanju, ko so nastopili savinsko-kozjanska glasbeno-pevska skupina Šansonet, Moški pevski zbor Savinjski zvon z zborovodkinjo Metko Jagodič Pogačar, stand-up komik Dejan Ikovic - Bushi, ansambel Vetrnjaki, ansambel Gašperja Mirnika in ansambel Zeme, ki je že večkrat popestril ta dobrodelni koncert, tokratnega pa s pesmima Za mir na svetu in Da srce ti zaigra zame tudi sklenil.

Moški pevski zbor Savinjski zvon z zborovodkinjo

Člani MDI Žalec so navdušili s priložnostno razstavo najrazličnejših izdelkov, ki kažejo na njihovo izjemno ustvarjalnost, s katero si bogatijo življenje.