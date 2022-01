Glasbeni svet zavit v črnino: umrl vsestranski slovenski umetnik

V Mokronogu je ponoči v 85. letu starosti umrl dolenjski pevovodja, glasbenik, pisatelj in vsestranski kulturnik Mirnske doline Stane Peček. Bil je častni občan Občine Mokronog - Trebelno in sodelavec ter soorganizator Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Peček, med drugim tudi pobudnik in organizator mokronoškega orgličarskega festivala, se je rodil 29. oktobra 1937 v Rovtah nad Logatcem, njegova družina pa se je v Mokronog naselila leta 1946. Po nižji gimnaziji se je leta 1953 vpisal na vojaško glasbeno šolo in do leta 1964 v makedonski Strumici služboval v vojaškem orkestru. Po vrnitvi v Slovenijo je poučeval harmoniko, klavir in glasbeno teorijo, posvetil se je tudi zborovskemu petju.

Stane Peček s škrati Mokronožci. FOTO: Alenka Lamovšek

Kot strokovni sodelavec in tajnik trebanjske občinske kulturne skupnosti je bil Peček do leta 1992, ko se je upokojil, nepogrešljiv soustvarjalec kulturnega dogajanja Mirnsko-Temeniške doline. »Bil je neusahljiv vir idej, s katerimi je naše kraje zarisal na slovenski kulturni zemljevid, in spodbujal ljudi okoli sebe k uresničevanju zamisli,« so poudarili v Mokronogu.

Peček je bil dolgoletni prenašalec pevskega znanja, soustvarjalec mokronoških Kresnih noči, mentor, pisatelj, soustvarjalec lutkovnih predstav in avtor zgodb o tako imenovanih Mokronožcih. Napisal je literarni predlogi za pravljična baleta o Mokronožcih. V Mokronogu so sodeloval pri urejanju glasila Mokronajzar. Bil je tudi med ustanovitelji dolenjsko-belokranjske revije Rast in njen dolgoletni sodelavec ter dopisnik. Bil je tudi idejni vodja in dolgoletni scenarist Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Prejel števila odlikovanja

Peček je prejel številna odlikovanja in priznanja, med drugim leta 1988 odličje svobode s srebrnim listom Zveze kulturnih organizacij Slovenije za dejavno spodbujanje kulturnega življenja in leta 2001 častni znak svobode RS za široko aktivnost na najrazličnejših področjih kulture na Dolenjskem in drugod. Leta 2015 je postal prvi častni občan Občine Mokronog - Trebelno, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti mu je podelil Gallusov kipec za dolgoletno vodenje in razvoj Tabora Šentvid pri Stični.