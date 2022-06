Glasbeni spektakel, na katerem ne bo manjkalo zvenečih imen

Glasbeni festival Exit je eden od najbolj priljubljenih poletnih festivalov na območju Balkanskega polotoka, kamor se vsako leto odpravijo tudi številni Slovenci

Exit je večkrat nagrajen mednarodni poletni glasbeni festival, ki se vsako leto prireja v Novem Sadu v Srbiji na Petrovaradinski trdnjavi. Na eni najboljših festivalskih lokacij na svetu, ki ponuja več kot 40 odrov in festivalskih con, nastopa prek tisoč izvajalcev.

Festivalsko dogajanje se bo letos že 21. odvijalo na tej legendarni lokaciji v terminu od 7. do 10. julija. Nastopila bodo številna zveneča imena svetovne glasbene scene, kot so Calvin Harris, Nick Cave & the Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, Boris Brejcha, James Arthur, Jax Jones, Napalm Death, Disciples, Ofenbach, Maceo Plex, Masked Wolf, Alok, Artbat, Monolik, Satori. Poleg njih bodo na festivalu nastopile tudi številne svetovne in regionalne glasbene zvezde. Bogat program vedno privabi obiskovalce iz celotne Evrope in širše, lanskoletna izvedba pa je bila zagotovo nekaj posebnega. Ravno Exit je bil namreč prvi festival v takem obsegu, ki se je v času pandemije v Evropi sploh odvil.

FOTO: Press Release

Zdravstveni dom Novi sad in Project Lab sta izkoristila to priložnost in pod vodstvom epidemiologinje dr. Marije Milić izvedla posebno študijo. V njej sta preučevala širjenje novega koronavirusa med obiskovalci. Sodelovalo je 345 ljudi, ki so jih razdelili v dve skupini: cepljene in tiste, ki so na festival vstopili z dokazilom negativnega testa. Nadvse zanimivi so bili rezultati, ki so pokazali, da ni prišlo do niti ene okužbe v skupini sodelujočih. Srbi so bili tudi prvi, ki so na samem prizorišču festivala nudili možnost cepljenja proti covidu 19. Lanska jubilejna edicija festivala se je zaključila z zelo dobrim obiskom, četudi so morali nekateri napovedani izvajalci zaradi omejitev nastop odpovedati.

Dušan Kovačević, ustanovitelj in izvršni direktor festivala Exit, je za letos povedal: »Dejstvo, da smo uspešno organizirali prvi večji festival na svetu v času pandemije, nam daje veliko samozavesti in optimizma za leto 2022. Lanska edicija nam je dala velik zagon, tudi kar se tiče obiskovalcev in medijev, zato smo se odločili, da še dvignemo raven seznama nastopajočih in občinstvu z vsega sveta ponudimo eno naših najmočnejših in najbolj raznolikih edicij doslej.« Novi Sad bo zagotovo tudi letos prestolnica plesne glasbe na Balkanu.