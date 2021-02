Gianni Rijavec: Brez ljubezni se nič ne zgodi

Na dan zaljubljenih je še kako pomembno, da se zavedamo, kako pomembna je ljubezen v življenju. Tega se zaveda tudi slovenski glasbenik»Ker glasbeniki še ne moremo nastopati in je edini kontakt s poslušalci mogoč le preko medijev- spleta, radia, televizije, časopisov pošiljam za Valentinovo vsem Slovenkam, Slovencem, državljankam in državljanom Slovenije pesem Ljubezen. Čeprav je Valentinovo praznik zaljubljencev pa se mi zdi, da je ljubezen nasplošno v današnjem trenutku še kako potrebna. Tako, kot pravim v pesmi, "da se brez ljubezni nič ne zgodi".... in brez slednje se tudi v času ki ga živimo ne bo nič zgodilo. V ozadju vsega (strpnosti, prijateljstva, povezovanja, nasploh vsega) mora biti vendar ljubezen. Naj bo letošnje Valentinovo tudi sicer drugačno, naj ne bo samo praznik zaljubljencev ampak naj bo ljubezen univerzalna, tista, ki veje med nami, tista sila, ki nas gor drži, da ne potonemo,« sporoča svojim poslušalcem.