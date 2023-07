Gašper Rifelj presenetil oboževalke: zaradi sprejetega izziva ostal brez las (FOTO)

Slovenski glasbenik in TV voditelj Gašper Rifelj je zaradi posebnega izziva ostal brez las. Z Darjo Gajšek sta se namreč šla izziv, zaradi katerega si je moral zelo skrajšati lase.

»Dobil izziv, sprejel izziv in ostal brez las. Kaj pravite mi bolj pašejo dolgi ali kratki lasje,« je zapisal v objavi na instagramu in se na slikah pokazal pred in po striženju. Sledilci si pri tem niso enotni, katera frizura mu bolj pristoji. Nekateri so za daljšo, drugi pa so mnenja, da mu dobro pašeta obe.

Na Gašperja smo se obrnili tudi pri Slovenskih novicah. Želeli smo, da pokomentira omenjeni izziv. Zaupal pa nam je tudi, da bo novo frizuro še nekaj časa ohranil. »V petek je bil svetovni dan resnice in sva se z Darjo v oddaji igrala resnico in izziv. No, moj izziv je bil striženje na kratko oz. balin in moram reči, da sem z novo frizuro zadovoljen in bo nekaj časa ostalo kar pri tej dolžini. Sicer sem bil na »balin« postrižen nazadnje nekje 10 let nazaj,« nam je povedal.

Pevec in voditelj, ki smo ga lahko videli tudi v šovu Zvezde plešejo, v teh dnevih dopustuje, tako da ga ne bomo mogli videti na glasbenih odrih. Ga pa bo možno srečati na Malem Lošinju. »Začeli smo 14-dnevni dopust. Že februarja sva se z Majo odločila, da si letos vzamemo 14 dni v kosu frej, tako da je julij v tem obdobju rezerviran za dopust in odklop z družino. Lani smo prvič kampirali z avtodomom in bili navdušeni, tako da bomo letos ponovili in odšli na Mali lošinj,« je dejal Gašper, ki bo eden od mnogih Slovencev, ki bodo letošnje poletne mesece izkoristili za obisk sosednje Hrvaške. Tam bodo dopustovali tudi nekateri slovenski politiki.