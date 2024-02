Fosili še niso za odpis

Člani skupine Fosili Ivica Horvatić, Ida Žnidarič in Franjo Slavinec so nedavno na Ptuju predstavili novo zgoščenko z naslovom Pogrešam te, na katero so uvrstili 13 skladb, ki so jih posneli v pičlih dveh letih.

Vodja skupine Fosili je Ivica Horvatić, ki prihaja iz vasice Jelovec v Hrvaškem Zagorju, ki ga je službena pot pripeljala v Slovenijo, kjer si je v majhni vasi Zagojiči v občini Gorišnica ustvaril tudi družino. Prihaja iz glasbene družine, zato nosi glasbo v srcu, po letih preigravanja v različnih skupinah pa je ustvaril tudi lasten glasbeni studio, v katerem ustvarja tako glasbo kot tudi besedila, skladbe pa tudi aranžira.

To so člani skupine Fosili, Ivica Horvatič, Ida Žnidarič in Franjo Slavinec.

Sam igra klaviature, kitaro, poje in skrbi za tehniko. V njegovem studiu pa je nastal tudi projekt Pogrešam te. Ob njem sta člana skupine še Franjo Slavinec in Ida Žnidarič. Slavinec je pevec in klaviaturist, ki prav tako izhaja iz glasbene družine, doma je iz vasice Slamnjak pri Ljutomeru. »Ko sem bil še čisto majhen fantič, so se v naši hiši prvič zbrali člani Ansambla Alojza Grnjaka. Skupaj z mojim očetom, ki je tudi avtor večine njihovih uspešnic, so ustvarjali glasbo, ki je po mnogih letih skorajda ponarodela. Sčasoma sem se glasbi zapisal tudi sam in pristal v skupini Fosili,« o sebi pove Slavinec, ki tu in tam napiše kakšno melodijo ali besedilo.

Pevka Ida Žnidarič iz vasi Kukava pri Juršincih pa je bila do leta 2015 članica ansambla Interval, po krajšem glasbenem premoru in koroni pa se je z žametnim glasom pridružila Fosilom. Ti sodelujejo še z drugimi glasbenimi prijatelji, denimo Brankom Hostnikom, kitaristom in pevcem, ki jim večkrat priskoči na pomoč pri večjih prireditvah. Pa tudi Hermino Matjašič, ki je v nekaj njihovih skladbah odigrala violino in pomagala z nasveti.

»Hvala Ivu Mojzerju za čudovito glasbo Odkad ti si tu, Milanu Ostojiču za čudovito besedilo Tamburaši svirajte mi tiše, članom ansambla Upanje za pomoč pri glasbenem ustvarjanju, med drugim pa so nam pomagali tudi Mike Orešar, Milan Anžel, Fredi Miler, Martin Škripač ter Dragan Buca Todorovič,« pravi Horvatić in še posebej omeni sodelovanje s hrvaškim zvezdnikom Zdravkom Škenderjem, ki jim je prav tako pomagal z nasveti in bdel nad njihovim projektom.

»Mi pa smo postali tudi njegova spremljevalna skupina,« se še pohvali Horvatić.