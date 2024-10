Firbci imajo kar dve novi (VIDEO)

»Glede na to, da so se nam zgodile Brajde in da veliko ljudi od nas pričakuje novo uspešnico, je bil to za nas kar velik pritisk. Pojavilo se je vprašanje, kakšno pesem naj sploh ponudimo oboževalcem, zato smo se odločili, da naši dragi publiki ponudimo kar dvohodni meni,« v smehu pove glavni pevec Firbcev Jaka Šinkovec. In res so posneli in poslušalcem predstavili dve hkrati. Dve novi zgodbi v istem času, ki se odvijata na vasi, kjer še zdaleč ni vse tako mirno, kot se zdi.

In Firbci ne bi bili to, kar so, če ne bi k sodelovanju znova pritegnili dva znana obraza. Mamo Manko, ki je glavna v pesmi z naslovom Mama Manka in jo vsi že dobro poznamo, ter priljubljeno Majči Bobnar, in to s harmoniko, ki jo lahko vidimo v pesmi z naslovom Ona hoče.

Čeprav je kmečko okolje tisto, kjer brez fizičnega dela ne gre, tu hkrati nastajajo najlepše ljubezenske zgodbe.

In kakšna je njena zgodba? »Dekle se po nekaj letih v mestu, kjer je doštudirala, vrača v svojo rodno vas z diplomo. Doma sreča svojo staro ljubezen, fanta, ki ne dvomi, da ona njega potrebuje,« pove Jaka, ki ne pozabi dodati, da je ta pesem za bolj romantične duše. Pri ustvarjanju melodije zanjo sta združila moči Martin Juhart in Rok Piletič, ki je hkrati avtor besedila. Drugo pesem so ustvarili z Mamo Manko in v njej izživeli svojo žurersko plat. Besedilo sta skupaj ustvarila Gašper Šinkovec in Jakob Končina, slednji je ustvaril tudi melodijo.

»Radi imamo divje ritme, zabavno muziko v kombinaciji s harmoniko in ljubimo bobne. To smo namreč mi, Firbci,« v smehu pove basist Firbcev Gregor Janežič, Gašper Šinkovec pa doda, da jih je glasba povsem zaznamovala.

S številno ekipo na snemanju videospota za skladbo Ona hoče. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Brez traktorja in Mame Manke ne gre.

»Je ultimativna ljubezen, je čustvo, skozi katero lahko živimo svoje sanje in se povezujemo z ljudmi, ki nas radi poslušajo. In neizmerno smo hvaležni vsem, ki nas podpirajo in prihajajo na naše veselice in koncerte,« pravi Gašper. A brez dogajanja na vasi in traktorja, ki je postal že kar njihov zaščitni znak, ne gre. »Čeprav je kmečko okolje tisto, kjer brez fizičnega dela ne gre, tu hkrati nastajajo najlepše ljubezenske zgodbe,« so prepričani Firbci, ki želijo z novimi pesmimi dokazati, da njihov spletni megahit Brajde, ki ima na youtubu že več kot 3,8 milijona ogledov, ni bil zgolj naključje.