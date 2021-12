Filmsko pestro leto 2022

Z eno nogo smo že v novem letu, vsaj filmoljubci, ki so v minulem letu ostali precej lačni novosti, pa so s pogledom že kar v celoti uprti naprej. Po sušnem letu 2021, ko so na velikem platnu oživeli le redki težko pričakovani celovečerci, med njimi zadnji iz bondijade Ni čas za smrt in Spiderman: Ni poti domov, se kinodvoranam obeta 12 precej pestrejših mesecev.

Še v šesto bodo oživeli dinozavri.

Najbolj pričakovani

Že sredi januarja v kino namreč prihaja peti iz kultne franšize o zamaskiranem morilcu, ikonski slasher Krik 5, nadalje pa novo leto obljublja paleto nadaljevanj vsem znanih kinouspešnic. Med drugim nas bosta na nove pustolovščine iz Marvelovega vesolja popeljala nordijski polbog Thor in mogočni doktor Strange. Nepopustljivibo ponovil svoji vlogi Mavericka v Top Gunu in tajnega vohuna Ethana Hunta v že sedmi Misiji nemogoče. Na velika platna se vrača tudi očarljivi ježek Sonic. Kar pa je šele začetek vsega, zaradi česar se ljubiteljem filmov smeji.

V pol leta bomo dobili kar dvojni odmerek Keanuja Reevesa. Po 18-letnem premoru in pandemski zamudi je v teh dneh v kina naposled prišla četrta Matrica, po Neu pa se zvezdnik že konec maja vrača še k svojemu liku legendarnega plačanca Johna Wicka. In medtem ko je zgodba četrtega iz uspešne filmske serije bolj ali manj zavita v skrivnost, se vsekakor lahko nadejamo baletu podobne akcije borilnih veščin.

Keanu Reeves bo spet plačanec John Wick. FOTO: Press Release

Pičla dva tedna pozneje, 10. junija, se bomo iz sveta do potankosti izpiljenih pretepov še v šesto potopili v svet, v katerem poskušamo ljudje (doslej neuspešno) pred milijoni leti izumrle dinozavre spremeniti v zabaviščno atrakcijo. V Jurskem parku: Dominion se bodopridružili stari znanci iz originalnega Jurskega parka,in

Noči čarovnic ni brez grozljivke, ob kateri bi se nam naježile vse kocine, zato kot nalašč predvidoma 14. oktobra prihaja nadaljevanje srhljive Noči čarovnic izpred treh let, s katero je filmar David Gordon dal celotni franšizi, ki sega z originalom v leto 1978, nov vzgon. V prihajajoči Halloween Ends bomo priča še poslednjemu in dokončnemu spopadu morilca Michaela Myersona, za katerega se zdi, da ga ni mogoče ubiti, in ultimativne kraljice kričanja Jamie Lee Curtis, ponovno v vlogi Laurie Strode. Po več preprekah, snemalnih zamudah in tragični smrti glavnega igralca Chadwicka Bosemana pa 11. novembra prihaja še nadaljevanje Črnega panterja, ki se je leta 2018 zapisal v filmsko zgodovino kot prvi superjunaški film, ki se je prebil v dirko za najelitnejšega oskarja za najboljši film.

18 let smo čakali na četrto Matrico.

Za konec prihranimo še najslajše. Ali pa morda vsaj najbolj pričakovano. Sredi decembra prihodnje leto namreč po več kot desetletju čakanja končno prihaja Avatar 2 režiserja Jamesa Camerona.