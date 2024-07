Filmski festival iz Motovuna v Gorski kotar

Filmskega festivala v Motovunu ni več. Z letošnjim letom je zadihal v novi preobleki na svežem gorskem zraku nad Delnicami v Gorskem kotarju. Lani so organizatorji pripravili festival v dveh delih in na dveh lokacijah, v Motovunu v Istri in nato še v Gorskem kotarju, letos bo samo še v hribih.

Planino Petehovac so že včeraj zavzela velika imena, med njimi tudi švicarsko-francoska igralka Laetitia Dosch kot protagonistka in režiserka uvodnega filma Dog on Trial. Grenko-sladka komedija, ki je odprla festival, temelji na resnični zgodbi o psu, ki se je znašel na sodišču, ker je ugriznil tri ljudi, Doscheva pa je odigrala njegovo zagovornico. Pasji mešanec je za vlogo prejel posebno nagrado, pasjo palmo v Cannesu. Med festivalskimi sladkorčki je tudi z zlato palmo nagrajeni kratki film Mož, ki ni mogel molčati režiserja Nebojše Slijepčevića, ta je tudi med gosti Cinehilla.

»Ta projekcija bo praznovanje letošnje največje hrvaške filmske uspešnice, a tudi Slijepčevićeve vrnitve med občinstvo festivala, na katerem je imel leta 2019 svetovno premiero filma Srbkinja in zanj prejel posebno priznanje žirije,« so poudarili organizatorji.

Iz Istre so se preselili v hribe. FOTO: Motovunski filmski festival

Častni gost je britanski režiser Julien Temple, ki bo prejel nagrado maverick za pogum in širjenje meja filmskega izražanja, na festivalu pa bodo pokazali njegove filmske portrete Keitha Richardsa, Joeja Strummerja in nedavno preminulega Shana MacGowana ter film o festivalu Glastonbury.

5 DNI traja, od 24. do 28. julija.

Igralski legendi iz Srbije Bogdanu Dikliću bodo podelili priznanje za 50 let delovanja, občinstvo pa se bo z manjšo retrospektivo spomnilo filmov, v katerih je igral, kot sta Maratonci tečejo častni krog in Gori. Gost festivala bo tudi legendarni hrvaški alpinist in avtor dokumentarnih filmov Stipe Božić.

Letošnji filmski izbor bo obiskovalce popeljal na vse konce sveta ter skozi raznolik izbor žanrov, tem in slogov. Udeležili se ga bodo predstavniki skoraj vseh filmov glavnega programa ter številni avtorji kratkih filmov, od Brazilije, Danske in Švice do Turčije, Italije in Velike Britanije. Med njimi eden vodilnih latinskoameriških režiserjev Karim Ainouz z erotičnim trilerjem Motel Destino ter brazilska igralka Michelle Cabral, ki je odigrala opazno vlogo v filmu Betania, prikazanem tudi na festivalu v Berlinu.