Filmska zgodovina na dražbi

Z najvišjo ceno prihajajo predmeti iz Vojne zvezd, med temi bo mogoče kupiti tudi čelado Stormtrooperja. FOTO: China Stringer Network/Reuters

Ohranjajo spomin na otroštvo

Dražba bo med 9. in 11. novembrom potekala prek spleta in telefona, že ves mesec prej pa si bo predmete mogoče ogledati v živo v londonskih prostorih podjetja.

Kostumi in rekviziti iz filmskih uspešnic gredo za med. To so pri podjetju Prop Store, ki zbira in prodaja materialne spomine na hite z velikega platna, letos že dobro spoznali, saj jim je poletna dražba v Los Angelesu, kjer so že tako ali tako nori na vse, povezano s filmsko meko, prinesla skoraj šest milijonov evrov.Zdaj za najbolj goreče ljubitelje sedme umetnosti, ki pa ne smejo imeti plitvih žepov, pripravljajo novo, še večjo poslastico. V treh novembrskih dneh se bodo na dražbi, tokrat s sedežem v Londonu, lahko potegovali za kar okoli 1000 neprecenljivih spominkov na filme, kot so Vojna zvezd, Terminator, Troja in Nazaj v prihodnost.Glavna zvezda z najvišjo cenovno nalepko te poznojesenske dražbe bo miniatura vesoljskega vozila x-wing, za katero se bodo verjetno stepli oboževalci Vojne zvezd, a le najpremožnejši, saj si zanjo obetajo iztržiti med 230 in 350 tisočaki. Nekje med 110 in 170 tisočaki pa je znesek, ki se ga nadejajo od čelade vesoljskega bojevnika Stormtrooperja iz istega filma Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev.Rekviziti iz Vojne zvezd so tisti, ki naj bi navrgli največ, a glede na premiero najnovejšega Bonda je verjetno najbolj aktualna obleka, ki jo je v vlogi agenta 007 v filmu Samo dvakrat se živi iz leta 1967 nosil. Zanjo bodo, tako so prepričani pri Prop Store, oboževalci gotovo odšteli najmanj 60 tisočakov. Okoli le za kanec višjega zneska pa se zna biti boj za košarkarsko žogo, ki je bila v uspešnici Brodolom najboljša prijateljica, ali pa za zunanji terminatorski oklep T-800 iz akcijske uspešnice Terminator: Sodni dan.»Ljudje kupujejo tovrstne memorabilije, da ohranijo košček filmske zgodovine, zato jih največkrat postavijo na ogled v vitrine. Zanje skrbijo, jih cenijo,« praviiz dražbenega podjetja in dodaja, da je tisto, zaradi česar se ljudje v prvi vrsti potegujejo za te koščke filmske zgodovine in so zanje pripravljeni odšteti debele kupčke denarja, nostalgija. »Tudi zato verjetno najvišje zneske dosegajo predmeti iz filmov iz 70. in 80. let. Z njimi poskušajo ujeti in v večnosti ohraniti košček spomina na lastno otroštvo, ko so ta film prvič videli, morda v kinu, morda na videokaseti.«Dragoceni spominki na dosežke filmske umetnosti so običajno razstavljeni v vitrinah. Tam se bo verjetno znašla tudi lebdeča rolka iz filma Nazaj v prihodnost – ta zna navreči tja do 90 tisočakov –, četudi verjetno ni oboževalca te znanstvenofantastične komedije, naj je mlad ali že v letih, ki po tihem ne sanjari, da bi poskusil na njej tudi resnično lebdeti in drseti nad cesto. Ob tej pa se bodo filmoljubci lahko potegovali tudi za meč, ki ga je v Troji vihtel, ter za kostume iz filmov Spiderman, Zaljubljeni Shakespeare in Iztrebljevalec.