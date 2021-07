Festival v Cannesu tudi v znamenju mode

Farhana Bodi v barvi sonca FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Ekstravagantne samopromotorke

Jodie Foster je prejela častno zlato palmo. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

17. julija bodo razglasili zmagovalce.

Ta teden se je na veliko veselje filmskih ustvarjalcev in ljubiteljev sedme umetnosti začel 74. filmski festival v Cannesu. Lani so ga morali kot večino preostalih dogodkov zaradi pandemije odpovedati, zato so zvezdniki letos še z večjim navdušenjem prišli na rdečo preprogo, in na njej so si predvsem predstavnice nežnejšega spola resnično dale duška pri izbiri toalet.Že ob odprtju festivala je velika čast doletela ameriško zvezdnico, ki je prejela častno zlato palmo, prestižno priznanje bo letos prejel tudi italijanski režiser. V tekmovalnem izboru festivala, ki se bo zaključil naslednjo soboto z razglasitvijo nagrajencev, bo skupno 24 filmov, ki so nastali pod taktirko mnogo znanih režiserjev, med njimiinSlednja se že lahko pohvalita vsak s svojo zlato palmo: Moretti je leta 1994 v Cannesu dobil nagrado za najboljšega režiserja, leta 2001 pa še zlato palmo, najbolj prestižno izmed nagrad na festivalu. Z zlato palmo so počastili tudi Audiarda, strokovna žirija mu jo je namenila leta 2015 za film Dheepan. Letošnji dogodek naj bi poleg Fosterjeve obiskali še nekateri drugi hollywoodski zvezdniki, med njimiin, že drugi dan dogajanja pa se je po rdeči preprogi sprehodilain si nato ogledala projekcijo dokumentarnega filma o ameriški rock skupini The Velvet Underground z istoimenskim naslovom.Seveda pa festival v Cannesu z dogodki, ki ga spremljajo, ni namenjen le filmskim ustvarjalcem, z veseljem se ga udeležijo tudi zvezdniki iz drugih sfer, letos je bilo na rdeči preprogi mogoče videti mnogo fotomodelov in manekenk, ki so po letu tako rekoč neobstoječega družabnega in javnega življenja izkoristile priložnost za zabavo, druženje in seveda samopromocijo.Na eni od zabav, ki jo je organizirala modna hiša Chopard, so se pojavilein, vse v diskretnih kreacijah, večinoma v črnih in belih odtenkih. Vse prej kot diskretna pa je bila toaleta svetovno znane modne vplivnice iz Dubaja, ki se lahko na instagramu pohvali z več kot milijonom sledilcev. Z njenega profila je jasno razvidno, da mladenka obožuje barve, in tokrat se je odločila za razkošno obleko v sončni rumeni. Za njo ni zaostajala njena nemška kolegica, ki ji na instagramu sledi kar 3,5 milijona ljudi, in mnogo jih je bilo navdušenih, ko je z njimi delila fotografije svoje nežno zelene kreacije z bogatim krilom.A niso bile samo modne vplivnice tiste, ki so uživale v pozornosti medijev in kritikov,, igralka ruskih in francoskih korenin, se je na premieri filma Tout s'est bien passé pojavila s pravo skulpturo na glavi. S kitami, oblikovanimi v mavrico, je požela mešane odzive, mnogi so ob pogledu na njeno pričesko pripomnili, da upajo, da so jo posedli v zadnjo vrsto, sicer ljudje za njo filma ne bodo videli. A že dan prej je Lenina dala vedeti, da rada eksperimentira z lasmi, saj so ji naglavno okrasje za odprtje festivala uredili v obliko, ki je spominjala na plamen.