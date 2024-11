Epska saga o Vikingih in zmajih tudi v filmu

Priljubljena franšiza Kako izuriti svojega zmaja studia DreamWorks Animation, ki je nastala po seriji knjižnih uspešnic Cresside Cowell, je navdušila gledalce po vsem svetu. Vikingi in zmaji so bili očitno recept za uspeh, saj je v blagajne po vsem svetu prinesla več kot 1,6 milijarde evrov.

Prislužila si je tudi štiri nominacije za oskarja. Trikratni nominiranec za oskarja in dobitnik zlatega globusa Dean DeBlois, kreativni vizionar priznane animirane trilogije, pa zdaj svojo priljubljeno sago spreminja v film. Slovenski distributer Karantanija Cinemas obljublja dih jemajoč spektakel z vrhunskimi vizualnimi učinki.

V glavni vlogi igra Mason Thames. FOTO: Universal Pictures

Ob bojeviti Astrid in čudaškem vaškem kovaču Pljuvaču se Viki spopada s svetom, ki ga razdvajata strah in nerazumevanje.

Zagrizeni sovražniki

Film k nam prihaja prihodnjega junija. V glavnih vlogah igrajo Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz in Murray McArthur. Zgodba se odvija na odročnem Otoku gumpcev, kjer so Vikingi in zmaji že več generacij zagrizeni sovražniki. Mladi Viking Viki, ki ga upodobi Mason Thames, je drugačen. Iznajdljivi, a spregledani sin poglavarja Stoika Silnega se upre stoletni tradiciji, ko se spoprijatelji z zmajem po imenu Brezzobi (Toothless).

Njuna neverjetna povezanost razkrije pravo naravo zmajev in zamaje temelje vikinške družbe. Z bojevito in ambiciozno prijateljico Astrid in čudaškim vaškim kovačem Pljuvačem, ki mu stojita ob strani, se Viki sooča s svetom, ki ga razdvajata strah in nerazumevanje. Skupaj z Brezzobim odkrivata pravi pomen prijateljstva, poguma in usode.

Priljubljena animirana trilogija ima veliko oboževalcev.

1,6 milijarde evrov je že prinesla franšiza.

Ko pa se pojavi starodavna grožnja, ki ogroža tako Vikinge kot tudi zmaje, postane Vikijevo prijateljstvo z Brezzobim ključ do oblikovanja nove prihodnosti. Skupaj morata krmariti po kočljivi poti k miru, se dvigniti čez meje svojih svetov in na novo opredeliti, kaj pomeni biti junak in vodja.

Za epsko akcijsko pustolovščino je scenarij napisal DeBlois in jo tudi režiral ter produciral. Producenta sta tudi trikratni nominiranec za oskarja Marc Platt (Žlehtnoba, Dežela La la) in dobitnik emmyja Adam Siegel (Drive, 2 Guns).