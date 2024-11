Dvojna porcija kitarskega hrumenja

Koncertna jesen v Ljubljani je še kako pestra, za kar se lahko zahvalimo tudi organizatorski ekipi KD Veseli dihurčki oziroma Dirty Skunks, ki že več kot dve desetletji skrbi za ušesa slovenskih ljubiteljev alternativnih oblik pretežno hrupne kitarske glasbe. V veliki dvorani ljubljanskega Kina Šiška se bo tako pod okriljem dihurčkov v dveh večerih zvrstila pestra paleta metalskih skupin.

Nocoj bodo na odru gostili francosko post-black metal skupino Alcest, ki predstavlja najnovejši album Les Chants de L'Aurore, britanske post-hardcorovce Svalbard in belgijski eksperimentalni sludge post-metal dvojec Doodseskader. Jutri zvečer bodo Katedralo zasedli sloviti britanski teatralni ekstremni metalci Cradle of Filth, ameriški moderni metalci Butcher Babies, nemški brutalno-simfonični deathcorovci Mental Cruelty in newyorški industrialci Black Satellite.

Alcest zadnjih 15 let tvorita ustanovitelj in multiinstrumentalist Neige (desno) in bobnar Winterhalter; na koncertih se jima pridružijo okrepitve. Foto: Arhiv skupine Alcest

Ponedeljkova introspekcija

Projekt Alcest, za katerim že več kot 20 let stoji vsestranski glasbenik Neige, od leta 2009 pa ima tudi drugega rednega člana, bobnarja Winterhalterja, velja za pionirja tako imenovanega blackgaze žanra, v katerem se ostra blackmetalska groza prepleta z melodično shoegazersko introspekcijo. Na koncertih se jima pridružijo še drugi glasbeniki, ki poskrbijo za atmosferično glasbeno doživetje, v kateri se izmenjujejo čisti in kričeči vokali, bogate kitare ter počasni in hitri bobnarski ritmi. Konceptualni projekt že od samega začetka temelji na osebni duhovni izkušnji, ki jo Neige upodablja v nezemeljskih melodijah in besedilih skupine. »Kraj, od koder jemljem navdih, je kraj čiste harmonije in svetlobe. Sem kot vsi drugi – zelo sem tesnoben, imam svoje težave in demone, vendar je v meni prostor, ki je veliko bolj miren in harmoničen, zato sem se navdihoval v tem delu sebe, in ne v temnem delu,« je zadnji, sedmi album povzel Neige.

Duo Doodseskader sestavljata Sigfried Burroughs in Tim De Gieter iz skupin Kapitan Korsakov in Amenra. Foto: Arhiv dua Doodseskader

Britanski Svalbard že od ustanovitve leta 2011 združujejo elemente black metala, post-rocka, d-beata, shoegazea, hardcora in post-metala. Njihovo glasbo bi težko opisali z enim žanrom, vsekakor pa je edinstvena. Na zadnjem albumu The Weight of the Mask, izdanem oktobra lani, je skupina eksperimentirala z zvokom, produkcijo in glasbili, medtem ko je v besedilih zaobšla družbenopolitične teme prejšnjih albumov in se lotila duševnega zdravja, anksioznosti, depresije in ljubezni.

Tudi belgijski duo Doodseskader se otepa klasifikaciji, saj kombinira elemente grunga, sludga, hip hopa in hardcora in metala, svoje energične nastope pa združuje z videoprojekcijami. Morda bi lahko njuno ustvarjanje opisali z besedami spletne glasbene revije VerdamMnis: »Ne glede na žanre je Doodseskader močan. To je tista nevihta, ki te zgrabi za čreva in te butne na pločnik, nato pa te še potepta.«

Torkova metalska nevihta

V torek zvečer bo Kino Šiška priredil ples vampirjev, ki ga bodo vodili britanski simfonični black metalci Cradle Of Filth, ki na trenutni turneji po Evropi predstavljajo novi singel, s katerim napovedujejo album. Frontman skupine Dani Filth in ekipa obljubljajo zloveščo glasbo, prepredeno z vampirsko erotiko in misticizmom, pri čemer bodo predstavili svoj bogati glasbeni opus, ki se razteza čez več kot tri desetletja in ki se upira natančni definiciji. Glasbeni slog Cradle of Filth se je razvijal od surovega black metala do čistejše mešanice gotskega in simfoničnega metala ter drugih žanrov. Njihove lirične teme in podobe so pod močnim vplivom gotske literature, poezije, mitologije in grozljivk.

V Kino Šiška prihajajo francoski Alcest, pionirji glasbenega podžanra blackgaze. Foto: Stéphane Gallay/ Wikimedia Commons CC BY 2.0

Da bo večer popoln, se bodo slovenski publiki premierno predstavili Butcher Babies, ameriška metal zasedba, ki jo vodi odlična pevka Heidi Shepherd, ki gladko prehaja od kruljenja k čistim melodijam, njihovo glasbo pa bi morda še najlažje opisali kot sodoben groove metal. Občinstvo bodo ogrevali Nemci Mental Cruelty, ki kombinirajo brutalni deathcore s kompleksnimi simfoničnimi melodijami, in newyorški rockerji Black Satellite s svojevrstno mešanico industrijskega rocka, metala in darkwava.