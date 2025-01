Drevenšek kot mesar Boris v tekmovalnem programu

Kratki film Skin on Skin v režiji Simona Schneckenburgerja z našim Jurijem Drevenškom v glavni vlogi se je uvrstil v tekmovalni program 46. filmskega festivala Max Ophüls Preis v Nemčiji. Na festivalu ga bodo prikazali 22. januarja v tekmovalni sekciji srednjemetražnih filmov, kar bo tudi nemška premiera filma.

To sicer ni prva slovenska udeležba na festivalu. Leta 2023 je bil v sekcijo srednjemetražnih filmov uvrščen že film Resnica (Istina), v katerem je v glavni vlogi zaigrala slovenska igralka Nika Rozman. Prejel je nagrado za najboljši srednjemetražni film po izboru občinstva.

Drevenšek je Skin on Skin snemal lansko jesen v bližini Stuttgarta in Bonna, v filmu pa je upodobil mesarja Borisa. Ob njem je v filmu, ki je v celoti posnet na 16 milimetrski filmski trak in traja pol ure, zaigral tudi nizozemski igralec Jonas Smulders, ki je bil leta 2018 izbran v program Shooting Star na nemškem Berlinalu.

Leta 2023 je bil v sekcijo srednjemetražnih filmov uvrščen že film Resnica, v katerem je v glavni vlogi zaigrala Nika Rozman. FOTO: Hms

V nemški klavnici Boris dela kot klavec, Jakob je varnostnik. Kljub težkim in krutim delovnim razmeram se med moškima splete vez zaradi hrepenenja po boljši prihodnosti in svobodi. Ko Jakob pomaga Borisu pridobiti njegov zaseženi potni list, se protagonista znajdeta v spirali igre moči ter med možnostmi, ki bodo njuni življenji spremenile za vedno.

Kratki film je režiral predstavnik mlajše nemške generacije Schneckenburger, ki je poleg Marie Wagner napisal tudi scenarij, direktor fotografije je Nico Schrenk, producent pa Leon Döhner.

Drevenšek je bil za vlogo Borisa izbran na avdiciji, ki je potekala po celotni Evropi. Snemanje je bilo po njegovih besedah zelo intenzivno, saj je ekipa snemala v klavnicah in tudi z živimi živalmi. Film je bil lani nominiran tudi za nemško filmsko nagrado na področju kratkega filma (Der Deutsche Kurzfilmpreis), kar mu po navedbah SFC napoveduje uspešno festivalsko pot.

Za Drevenška to sicer ni prvo udejstvovanje na nemško govorečem prostoru, saj je nastopal že v seriji Euer Ehren in avstrijskem filmu Immerstill. Prav tako je nastopal v tujih uspešnicah, kot so Varuhi formule režiserja Dragana Bjelogrlića, švedski mini seriji Hamilton, britanski seriji Strike back in drugih.

Nastopil je (na fotografiji levo) v Varuhih formule režiserja Dragana Bjelogrlića. FOTO: Fivia

Lani je premiero v Rusiji doživel tudi celovečerni igrani film Mojster in Margareta režiserja Mihaela Lokšina po predlogi znamenitega romana Mihaila Bulgakova, ki je v Rusiji dosegel rekordno gledanost. Letos bo film, v katerem Drevenšek igra ob boku evropskih zvezd, kot so nemški igralec August Diehl, danski igralec Claes Bang ter ruskih igralcev Yulie Snigir in Evgeniy Tsyganov, na ogled tudi zunaj Rusije.

Slovenski igralec se uspešno uveljavlja na mednarodni sceni.

Premiero naj bi letos imel tudi ameriški celovečerni igrani film Nomad režiserja Tarona Lextona, v katerem ima Drevenšek pomembno stransko vlogo in igra skupaj z britansko zvezdo Leom Woodalom. Zaigral je tudi v filmu Tartinijev ključ režiserja Vincija Vogue Anžlovarja.

Filmski festival Max Ophüls Preis bo potekal med 20. in 26. januarjem v nemškem mestu Saarbrücken. Gre za priznano in uveljavljeno prireditev, ki velja za odskočno desko za mlade nemške filmske avtorje in avtorice, ki imajo drzen in svež pristop k filmski umetnosti, in na nemško govorečem območju predstavlja prelomnico v njihovem dotedanjem avtorskem ustvarjanju, so še sporočili iz SFC.