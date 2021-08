Dramatično sporočilo Line Kuduzović: Moje življenje je ogroženo

Junija 2010 je postala prva zmagovalka oddaje Slovenija ima talent. FOTO: PRO Plus

Le kdo se ne spomni, ki je leta 2010 osvojila srca slovenskih gledalk in gledalcev v oddaji Slovenija ima talent? Kot majhna deklica je postala prva zmagovalka omenjene oddaje, nekaj let zatem pa se je z družino preselila v Švico in se deloma umaknila iz javnosti in medijev. S svojim talentom je nemalokrat navdušila tudi v tujini, med drugim je leta 2015 sodelovala v tretji sezoni šova Die grössten Schweizer Talente (Švica ima talent), kjer je s skladbo Footprints In The Sandprišla naravnost v polfinale. Sodelovala je tudi na otroški Evroviziji leta 2015 v Sofiji, kjer je Slovenijo s pesmijo Prva ljubezen (First Love) prvič v zgodovini Evrovizije popeljala na 3. mesto. 2017. se je udeležila nemške različice šova The Voice Kids, lani pa je bila superfinalistka izbora Ema 2020, a jo je za 666 glasov premagalaKljub različnim projektom in uspehom zunaj naših meja se danes 18-letna Lina v javnosti nikoli ni preveč rada izpostavljala, zato je sporočilo, ki ga je objavila na instagramu, osupnilo njene sledilce in sledilke. Mlada pevka je namreč priznala, da je njeno zdravstveno stanje skrb vzbujajoče in da se za nekaj časa poslavlja od družabnih omrežij. »Želela sem, da to ostane zasebno in da bi še naprej objavljala na družabnih omrežjih, a sem že drugič v štirih tednih omedlela. Ker se moje zdravje očitno slabša, tudi mentalno, sem se odločila, da je najbolje, da se oddaljim od družabnih omrežij. Izredno sem hvaležna, da sem živa, zdaj še bolj, ko je moje življenje na kocki. Prosim, skrbite zase, svoji družini in prijateljem povejte, da jih imate radi, in ostanite zdravi. Nazaj bom takoj, ko se bom spet počutila bolje. Hvala za vse, za ljudi, ki jih skrbi zame in me imajo radi,« se je poslovila od oboževalcev, ki so ji ob tem zaželeli, da bi čim prej okrevala.