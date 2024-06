Dobili smo zmagovalni skupini glasbenega natečaja Cityband

Zmagovalni skupini letošnjega 14. glasbenega natečaja Cityband, za katerega so organizatorji, Citycenter Celje, prejeli rekordnih 37 prijav, sta skupini Inšpektorji in Delta Riff. Zmagovalec tričlanske strokovne komisije, v kateri so bili Tone Kregar (Mi2), Rok Drobež (Carpe Diem) in Mileta Grujić (Mali bogovi), je skupina Delta Riff iz okolice Ljubljane, ki bo za nagrado prejela tudi dva snemalna dneva v profesionalnem studiu.

Delta Riff iz okolice Ljubljane FOTO: Janez Štrukelj

Zmagovalec po mnenju poslušalcev, ki so glasovali na facebook strani Citycentra Celje, pa je skupina Inšpektorji, katere člani prihajajo iz Dolenjske. Za nagrado bodo prejeli darilne bone v vrednosti 500 evrov. Obe zmagovalni skupini, ki sta osvojili tudi naslov Cityband 2024, bosta v četrtek, 27. junija, nastopili kot predskupini na koncertu Vlada Kreslina z Malimi bogovi na zunanjem prizorišču ob Citycentru, kjer jim bodo podelili nagrade.