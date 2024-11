DENM: Od poletnih večerov v Podčetrtku do velikega trenutka v Zorici

DEMM so nastali pred leti, ko so bili še najstniki. Poznali so se v srednji šoli, prelomnica zanje pa je bilo poletno delo v Podčetrtku. Pravzaprav prosti večeri med poletnim delom, kjer so fantje ugotavljali, da jih zanimajo podobne stvari, da imajo radi glasbo in imajo skupne ambicije. Tako so ustanovili skupino, se redno dobivali v svojem prostoru za vaje, si izmenjavali glasbeno znanje, mnenja ter debatirali in igrali pozno v noč.

Ob tem pa so seveda ustvarjali glasbo. Prva skladba, ki so jo pokazali svetu, je bila Za tebe v torek ne obstajam. Kmalu zatem so predstavili pesem z naslovom Mislim pač, okej?, jeseni 2023 so sledili prvi koncerti in fantje so se občinstvu končno predstavili tudi v živo. Lani so se lotili prvega albuma, ki ga bodo predstavili jutri, 21. novembra, v Zorici v Ljubljani.

Z njim zaključujejo poglavje zadnjih dveh let, ko so spoznavali glasbo in predvsem sami sebe.