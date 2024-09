Demi Moore tokrat v krvavi grozljivki

Demi Moore, ki smo jo vajeni gledati v vlogah fatalk, lepih in uspešnih žensk, je presenetila celo scenaristko in režiserko Coralie Fargeat, ko je privolila v sodelovanje pri grozljivki The Substance, kjer je morala, kot je priznala sama, stopiti iz cone udobja ter premagati mnogo demonov, ki so živeli v njeni glavi.

Tisti, ki so si film že ogledali, premierno je bil predvajan na festivalu v Cannesu, se strinjajo, da je vlogo odigrala odlično, kljub temu pa so mnenja o filmu močno deljena. Mnogi kritiki ga ne morejo prehvaliti, prav tako mnogi gledalci so zgroženi zapustili dvorano in nekateri celo bruhali. Gre namreč za na trenutke brutalno krvavo grozljivko, a z globokim in še kako aktualnim sporočilom.

Demi v takšnih vlogah nismo vajeni. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Gre za na trenutke brutalno krvav film.

Popolna še dan ali dva več

Moorova igra Elisabeth Sparkle, inštruktorico fitnesa, ki ima na televiziji celo svojo oddajo, a na njen 50. rojstni dan šovinistični lastnik televizijske postaje (Dennis Quaid) z njo prekine pogodbo o sodelovanju. Obupana Elisabeth kot večina žensk sanja o večni mladosti in je prepričana, da bi še vedno imela službo, če bi bila mlajša, vitkejša in z manj gubami. Na črnem trgu nato naleti na drogo, za katero preprodajalci obljubljajo, da bo uporabnike spremenila v »mlajše, lepše in popolne« različice samih sebe. Elisabeth drogo naroči, ko si jo vbrizga, pa res postane druga oseba (izboljšano različico Elisabeth igra Margaret Qualley). Kot takšna se lahko prosto giblje po svetu, a le sedem dni, po tem času je prisiljena znova živeti kot abrahamovka, v nasprotnem primeru se zgodijo grozljive reči, in ko se nekega dne mlajša Margaret odloči preizkusiti, ali resnično ne bi mogla ostati popolna še dan ali dva več, se film spremeni v krvavo grozljivko.

86 ima oceno na Rotten Tomatoes.

»Dvom, nizka samozavest, strah pred staranjem, lov na popolnost … Vse to so reči, ki so univerzalne, za ženske in moške. Vsi se prej ali slej znajdemo v obdobju, ko se pogledamo v ogledalo in se ne prepoznamo več, ko zahrepenimo po mladih letih, po takratni lepoti. Tudi sama sem takšna, zato se mi je zdela zgodba enkratna in še kako aktualna, dodatno pa me je pritegnila inovativnost scenaristke, ki se je to zgodbo odločila predstaviti na način utopične grozljivke in ne kakšne drame, kot se je to do zdaj običajno dogajalo,« pravi Demi, ki jo je med zvezde izstrelil film Duh, v katerem je leta 1990 zaigrala ob pokojnem Patricku Swayzeju.

V naslednjih letih so sledili hiti, kot so Zadnji dobri možje, Nespodobno povabilo, Škrlatno znamenje in Striptiz, s katerim si je Moorova skorajda uničila kariero, saj so ga kritiki povsem raztrgali, nič kaj dobrega o filmu pa niso imeli povedati niti oboževalci takrat dobrih 30 let stare igralke.