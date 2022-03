Dare Kaurič in Peter Lovšin vabita v južne kraje

Punkerska prvoborca in kavalirja stare šole sta združila moči in na novo posnela vsem dobro znano skladbo z naslovom Greva punca v južne kraje, ki je stara 30 let in jo je Pero Lovšin pel v času, ko je bil del zasedbe Sokoli. Tokrat sta svoja angelska glasova združila v skladbi v karibsko sproščeni reggae verziji.

»Temperature se počasi dvigajo, ukrepi se sproščajo, čas je za potovanje v južne kraje,« pravi Dare Kaurič, vsestranski glasbenik in mojster različnih glasbenih stilov, ki ima punk, ska in soroden glasbeni žanr reggae tako rekoč v krvi. Kariero je začel v rodni Idriji, v začetku osemdesetih let, ko so s sokrajani Iztokom Turkom, Dušanom Moravcem in Bojanom Lapanjo ustanovili skupino Kuzle. Seveda pa je najbolj znan kot član skupine Kingston, v kateri je bas kitarist in avtor vseh njihovih skladb, Pero Lovšin pa je sprva ustvarjal v skupini Pankrti, ustanovljeni leta 1977. Ideja, da bosta združila moči in posnela skladbo, je pri obeh zorela že dalj časa.

»Pera spremljam že od prvega albuma, ki smo ga kot mulci znali na pamet. Veseli me, da se je zdaj pokazala priložnost za prvo pravo sodelovanje, saj ga nadvse cenim kot odličnega tekstopisca, pravega mojstra spretnega manevriranja z besedami,« pove Kaurič. Z njim pa se strinja tudi Pero.

»Dejansko smo bili Pankrti in Kuzle ves čas sopotniki. Z Daretom sva se spoznala kot punkerja, ampak ska naju je na koncu dejansko združil. Sva pa oba tudi fena reggaeja! Ko mi je zaupal idejo o priredbi pesmi Greva punca v južne kraje, sem takoj prepoznal novo energijo. Všeč mi je, da je komad poleten, bolj igriv in bolj plesen,« pa je misli sklenil Pero Lovšin.