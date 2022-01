Danaja najbolje urezala Avsenikove viže

V rojstni vasici legendarnih bratov Avsenik, v Begunjah na Gorenjskem, so dva dni zapored spet zvenele viže, ki osrečujejo milijone ljudi doma in po svetu. Po lanskem premoru zaradi epidemije covida-19 so se namreč organizatorji, družina Avsenik, odločili, da letos Avsenikovo tekmovanje, ki je bilo že 15. po vrsti, izvedejo.

Robert Goličnik z nekaj svojimi učenci – udeleženci Avsenikovega tekmovanja Foto: Osebni arhiv

Seveda v skladu z vsemi priporočili zdravstvene stroke. Se je pa to nekoliko poznalo pri številu tekmovalcev. Če jih je bilo prejšnja leta tudi sto in več, je bilo letos prijavljenih 80, na koncu se jih je tekmovanja udeležilo 73. Od teh si jih je kar 50 priigralo zlato priznanje, 18 srebrno in pet bronasto.

Nagrada in neprecenljiv spomin

Posebnost Avsenikovega tekmovanja je, da žirija ocenjuje stil in tehniko igranja, ki sta najbližja Avsenikovima. Vse harmonikarje, na diatonični ali klavirski harmoniki, sta pri izvajanju skladb spremljala legendarni kitarist Renato Verlič ter basist Klemen Repe. Tekmovalci so prišli iz vse Slovenije, večino pa so spremljali mentorji, tudi sami izvrstni harmonikarji. Eden teh je Robert Goličnik, ki vodi lastno Glasbeno šolo Goličnik s sedežem v Šmartnem ob Paki, z enotama v Škalah pri Velenju in Preboldu.

Vsi letošnji prejemniki nagrad s člani komisije in direktorjem tekmovanja (prvi z desne) Anžetom Langusom Foto: Avsenik

»Naši učenci se Avsenikovih tekmovanj redno udeležujejo že zadnjih šest let. Letos sem jih v Begunje pospremil kar osem. In vse sem tudi osebno pripravil na tekmovanje, na kar sem zelo ponosen. In seveda vesel, da so na koncu osvojili kar šest zlatih in dve srebrni priznanji,« pove Goličnik. Srebrni priznanji sta si priigrala najmlajša, Nika Drofelnik in Matevž Kveder, ki se je sploh prvič udeležil kakšnega tekmovanja, zlato pa Lucija in Luka Užmah, Urh Štifter, Žiga Hriberšek, Jošt Podkrižnik ter Robertov mlajši sin Ambrož Goličnik. Vse tekmovalce je poslušala in ocenjevala tričlanska strokovna žirija, v kateri so bili Slavko Avsenik mlajši, Jože Burnik in Peter Pichler.

Avsenikova glasba je umetnost in tradicija, ki nas povezuje ter razveseljuje.

»Družini Avsenik gredo vse pohvale tudi s strani Zveze diatonične harmonike Slovenije, saj jim je uspelo tekmovanje izvesti v zelo občutljivem času za tovrstne projekte. A Avsenikova glasba si zasluži biti slišana in nagrajena ne glede na okoliščine in čas, v katerem smo, saj je to umetnost in tradicija, ki nas povezuje ter razveseljuje. Izvedba tekmovanja je bila pomembna tudi za vse nastopajoče, saj se skozi priprave na nastope kalijo v boljše glasbenike. Da zaigrajo v Begunjah, v Avsenikovi gostilni, pa je zanje sploh neprecenljiv spomin in pomembna nagrada za njihov trud,« je misli strnil Klemen Rošer, mentor letošnje absolutne zmagovalke Danaje Grebenc, pa tudi Kaje Završnik, ki je v igranju na diatonično harmoniko zasedla odlično tretje mesto.

15 let je stara zmagovalka.

Drugo mesto na diatonični harmoniki si je priigral Matic Kovač, čigar mentor je Matej Banovšek, prvo pa je pripadlo že omenjeni Danaji Grebenc, ki je zbrala 99,83 točke od sto možnih in si zato prislužila naziv absolutne zmagovalke. Na klavirski harmoniki si je prvo mesto priigral Miha Mozetič, tretje Janez Cerkovnik, oba varovanca mentorja Tomaža Cilenška, drugo mesto pa je osvojil Sven Šarlah, učenec mentorja Robija Novaka, ki si je priigral tudi posebno nagrado za najlepše zveneči valček z naslovom Zmagovalcu v čast, ki jo je žirija letos podelila prvič.