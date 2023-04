Čustvena obletnica znane slovenske pevke

Pred dnevi je Festivalna dvorana na Bledu pokala po šivih. Ljubitelji Mance Špik, ki je pred dvajsetimi leti v tej isti dvorani zmagala na festivalu Prvi glas Gorenjske, so se zbrali na njenem nastopu in skupaj z njo prepevali pozno v noč. Za jubilejni koncert z gosti je pripravila le polovico od skoraj 50 pesmi, ki jih je izdala v dolgoletni glasbeni karieri.

»Težko sem se odločila, katere pesmi bom predstavila na tem posebnem koncertu. Če bi hotela odpeti vse, ki sem si jih želela, bi trajalo več ur, tako da sem bila primorana izbirati. V veliko pomoč so mi bili člani skupine, saj smo končni repertoar pripravili kar skupaj. Poleg mojih največjih uspešnic smo na novo aranžirali nekatere skladbe, ki jih do sedaj še nisem izvajala s skupino. Neverjetno, a ravno te pesmi so doživele največji odziv,« je hvaležna pevka.

Glasbeni projekt, ki ga je Manca z ekipo pripravljala več kot pol leta, pa je na Bledu dobil zgolj svoj krst, saj se po večletnem premoru vrača na vse večje odre po Sloveniji. »Do konca leta imamo že dogovorjenih deset večjih koncertov. Večino njih bo organizirala moja koncertna agencija. V naslednjem letu pa se bo ta številka le še povečevala. Čas je, da vse, kar sem v teh letih ustvarila, to čudovito glasbeno zgodbo, ki jo nosim v sebi, predstavim tudi širšim množicam,« se veseli pestrega obdobja.