Člani skupine Booom! po uspehu v San Marinu predstavljajo videospot

En teden potem, ko so med skoraj 800 tekmovalci iz 31 držav zasedli 5. mesto na evrovizijskem festivalu Una voce per San Marino, se Luka, Patrik in Matevž iz skupine Booom! še niso naspali. Jim je pa med številnimi medijskimi obveznostmi uspelo sestaviti videospot, ki odlično povzema zgodbo pesmi Dance Like This.

Nik Lavrič je video, ki spremlja nalezljivo pesem, sestavil iz posnetkov, ki so nastali na poti v San Marino in v Riminiju, kjer je imela skupina bazo med lovom na evrovizijsko vstopnico. V njem se pojavi še kak znani obraz, vključno z dance ikonama Corono in Ice MC-jem.

»Ker se je vse skupaj odvilo zelo hitro in je pesem vroča zdaj, smo se potrudili, da ji čim prej dodamo še videospot, ki je vizualni povzetek tega norega vrtiljaka, na katerem smo se vrteli zadnje tedne. Zdi se nam, da je kar primeren, saj lepo povzame energijo pesmi in občutke, ki jih doživljamo,« pravi trojica, ki bo kmalu predstavila prvi avtorski album, na katerem bodo skladbe večinoma v slovenščini, nekaj pa jih bo tudi v angleškem jeziku.