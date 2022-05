Challe Salle kritizira ženske, nore na denar

Le kateri glasbenik se ne bi rad preizkusil v snemanju videospota, ki spominja na enega in edinega Jamesa Bonda? Raper Challe Salle je zavihal rokave in v sodelovanju z mladim in nadobudnim videoproducentom Maticem Gabrielom posnel nov videospot z zanimivo zgodbo. Tokrat se dogajanje odvija v igralnici, a raper nima glavne vloge.

»Pesem je takšna, da ne morem biti preveč v ospredju, saj govori o dekletu. Tako sem dobil idejo, da bi igral kar njenega varnostnika, da imam stransko vlogo, ki se ujema z zgodbo. Želeli smo ustvariti vzdušje filmov in mislim, da smo znova naredili vrhunski izdelek, s katerim dvigamo nivo domače scene,« je zadovoljen Challe Salle, ki pravi, da gre za skoraj filmsko zgodbo. »Pesem ima zagotovo zanimivo vsebino, brez dlake na jeziku. Ostajam pri hip hop stilu,« še pravi priljubljeni raper. Za moderno glasbeno produkcijo je poskrbel izkušeni Željko Mladenović, s katerim Challe sodeluje že od začetka kariere. Privlačno dekle, ki ima glavno vlogo v videospotu za pesem Ona, je Nina Bolhar, model na instagramu in študentka modnega oblikovanja. Pred kamero se pojavi tudi akrobatka Tamia Šeme, finalistka zadnje sezone šova Slovenija ima talent.

»Pesem ima globlji pomen, saj govori o določenem tipu žensk, s katerimi sem se v življenju že velikokrat srečal. Govori o dekletih, ki na življenje gledajo samo skozi denar, interes, blagovne znamke, dobre avtomobile in priljubljenost. O dekletih, ki si želijo biti videne, znane in opažene, rade bi, da vsi vedo, kdo so. Danes se na družabnih omrežjih pojavlja veliko tega in dekleta v ospredje postavljajo samo zunanji videz. Pesem je nastala na podlagi lastnih izkušenj in resničnih zgodb, želel sem izpostaviti ta problem, ker je takšnih primerov vse več, še posebno med mlajšo generacijo. Ogromno mladih ima danes napačne ideale, predvsem pa mislijo, da je denar čisto vse,« pove. Challe Salle se je v zadnjih 12 letih snemanja videospotov preizkusil v različnih vlogah, gledali smo ga kot smetarja, vrtnarja, poštarja, delavca v pisarni, varnostnika in drugo. Priljubljeni raper želje po igri ne skriva in pravi, da je vesel, da lahko pokaže ta talent.

Glavno vlogo v videospotu je prevzela Nina Bolhar. FOTOGRAFIJE: MATIC GABRIEL

»Rad se vživim v različne like. Zdi se mi, da moji poslušalci radi vidijo, v kaj vse se lahko prelevim. Veliko ljudi mi je že reklo, da bi se moral kdaj poskusiti tudi v igri. In priznam, da me to vse bolj zanima. Ne želim razkriti preveč, a na tej točki lahko povem, da bom že letos sodeloval pri zelo velikem projektu,« je skrivnosten.