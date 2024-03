Četrta Bonboniera, polna presenečenj (FOTO)

Bonboniera je po definiciji lepa škatla s slastnimi zalogaji. Prav zato so tako poimenovali družabno-glasbeni večer, na katerem so glasbeniki pod okriljem založbe Dallas records v Zorica baru v središču Ljubljane s krajšimi nastopi predstavili svoje ustvarjanje.

Pravijo, da v škatli pisanih bombonov nikoli ne veš, kaj natanko boš dobil, ter tudi, da lepih presenečenj v življenju ni nikoli dovolj. Za glasbene novosti so poskrbeli glasbeniki, ki so predstavili žanrsko različne in razgibane pesmi, ki jih bomo poslušali v prihajajoči sezoni, med njimi kraški kantavtor Boštjan Pertinač, Jure Lesar, glasbenica Parvani Violet, zasedba Lombardo, Tinkara Kovač ter skupini Imperij in Folk idoli.

Obalni kantavtor Jure Lesar je premierno zaigral dve novi pesmi, Marko ter Preden greš.

Parvani Violet je zapela pesmi Mag ter Vroče srce, 17. aprila pa se vrača v Zorica bar z dogodkom Noč v muzeju.

Zasedba Imperij je novembra lani izdala album Drugačne barve.

Zasedba Lombardo je predstavila prihajajoči singel Trenutek breztežnosti.

Boštjan Pertinač je napovedal samostojni koncert v baru Zorica.