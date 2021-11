Čarovnice na ples vabili tudi Mi2

Štajerski rockerji Mi2 so popolnoma osvojili zadnji vikend v oktobru, ko je bila na sporedu noč čarovnic, saj so do zadnjega kotička napolnili tako Dvorec Rakičan kot Green Lake pri Kidričevem, medtem ko je vlada napovedala zapiranje, ter napovedali pester zaključek 2021. na štajerskem koncu Slovenije.

Radijka, članica skupine Bepop in voditeljica televizijske oddaje Delovna akcija Ana Praznik je z družbo uživala v pravem rock'n'rollu.

Organizatorji so poskrbeli za spremljevalni program, saj so lahko obiskovalci in obiskovalke uživali v srednjeveškem interaktivnem programu, poslikavi obraza, čarovniških predstavah in delavnicah, lokostrelstvu, mečevanju, viteškem turnirju, spektakularnem ognjenem šovu, sojenju čarovnici in prižigu grmade.

Maska razparača Freddieja Kruegerja, ki je gledalce strašila v osemdesetih in devetdesetih, še ni pozabljena.