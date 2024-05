Raiven iskreno le nekaj ur pred nastopom: »Zato čutim olajšanje vsakič, ko stopim na oder …«

Raiven je nekaj ur pred nastopom za Val 202 povedala, da se na finalni večer pripravlja umirjeno, brez pričakovanj, saj je hvaležna že za uvrstitev samo. Strahu ji ne vzbuja niti ogromno število gledalcev, ki si bodo ogledali prenos.

»Celotno izkušnjo predvsem zaradi zares intenzivnih priprav, ki so trajale mesece in so bile izredno naporne, doživljam mirno. Ker sem že prej dala vse od sebe, se mi zdi, kot da sem na dopustu. In vsakič, ko stopim na oder, se mi zdi, da lahko počnem, kar rada počnem: in to je petje. Zato čutim olajšanje vsakič, ko stopim na oder … V sami areni je zares podpirajoče vzdušje, da se takoj dobro počutiš.«

Vzdušje na vrhuncu

Vzdušje v Malmu naj bi bilo kljub protestom in okrepljeni varnosti vrhunsko. »Vsaj tukaj pred našim hotelom je zelo mirno. Za našo varnost je poskrbljeno na tako visoki ravni, da smo nastopajoči zelo zaščiteni pred paniko in evforijo, ki se ju bolj čuti v bližini arene. Za zdaj še zelo umirjeno doživljam to izkušnjo.«

V zaodrju ne čuti pretirane tekmovalnosti. »Ne čutim posebej tekmovalnega duha. Morda zato, ker sem iz Slovenije in nismo ne vem kako ambiciozni, da bomo zmagali. Sama se zelo dobro počutim med drugimi tekmovalci. Organizacija je zares tako dobra, da vse poteka, kot mora, in ni nervoze.«