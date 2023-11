Britanski festival je eden od glasbenih vrhuncev leta, vstopnice so šle v eni uri (FOTO)

Vstopnice za prihodnji glasbeni festival Glastonbury, ki bo potekal od 26. do 30. junija 2024, so bile v nedeljo razprodane v eni sami uri, so sporočili organizatorji. Na prodaj jih je bilo 210.000. Festival, ki slovi tako po blatu kot po glasbi, je postal stalnica britanskega življenja in eden od glasbenih vrhuncev leta.

Zastave in najrazličnejši prapori so že tradicija.

»Vstopnice za Glastonbury 2024 so razprodane,« so organizatorji 57 minut po začetku prodaje sporočili na družbenem omrežju X. Cena standardne vstopnice za festival, ki bo tradicionalno potekal na kmetiji Worthy Farm v jugozahodnem Somersetu v Veliki Britaniji, je 400 evrov (355 funtov). Imen nastopajočih še niso objavili, je pa soorganizatorka Emily Eavis pred kratkim razkrila, da bo kot t. i. legenda nastopila pomembna ženska izvajalka.

Vsako leto privabi 210.000 obiskovalcev.

Dogodek so prvič izvedli leta 1970.

Nekatera največja glasbena imena

Festival je prvič leta 1970, dan po smrti legendarnega kitarista Jimija Hendrixa, organiziral mlekar Michael Eavis. Oboževalci, ki so si prišli ogledat nastopajoče, med njimi Marca Bolana oziroma njegovo skupino T. Rex in Ala Stewarta, so za vstop plačali en funt in dobili brezplačno mleko s kmetije. Dogodek, ki se je sprva imenoval Pop, Blues & Folk Festival, je s prekinitvami potekal že v 70. letih prejšnjega stoletja, šele v 90. letih pa je začel pridobivati sedanji status.

Ameriška pevka in raperka Lizzo v akciji

Na Glastonburyju so doslej nastopila nekatera največja glasbena imena, od Paula McCartneyja do Eltona Johna in skupin The Cure in Coldplay, za marsikaterega glasbenika pa je pomenil odskočno desko na poti do uspeha.