Brane, Žiga in Aljaž navdušili bosanske motoriste

Bobnar Brane Štubljar, sicer član skupine Bomb shell, je s svojim blues rock triom, ki ga sestavljata še kitarist Žiga Mežan in basist Aljaž Božič, nedavno uspešno zaključil že tretjo turnejo po Balkanu. Skupina je navdušila občinstvo v nekaj klubih, vrhunec pa so doživeli na enem največjih motorističnih zborov, kjer se je zbralo kar 5000 ljudi. Njihovo glasbo so na Balkanu sprejeli z odprtimi rokami, kar je bilo še posebej očitno na moto srečanju.

»To je bil za nas poseben trenutek, tako zaradi odziva občinstva kot samega vzdušja. V spomin se mi je za vedno zasidral moj bobnarski solo pred tolikšnim občinstvom, to je bilo res nepozabno doživetje,« je ob vrnitvi v Slovenijo povedal Brane.

Na kitari in vokalu Žiga Mežan, bas kitari Aljaž Božič in za bobni Brane Štubljar ml. FOTO: osebni arhiv

Ganili sta jih prijaznost in gostoljubnost ljudi

Skupina je bila na vseh prizoriščih predstavljena kot mlada obetavna skupina iz Slovenije, njihova energija in predanost glasbi pa sta kmalu prepričali tudi najbolj zahtevne poslušalce. Mladi glasbeniki so še povedali, da sta jih ganili tudi prijaznost in gostoljubnost ljudi. Brane je izpostavil posebno izkušnjo, ko so ga domačini v enem izmed mest v Bosni med jutranjo kavo z velikim spoštovanjem pozdravili in se rokovali z njim.

Nastopili so tudi pred 5000 motoristi. FOTO: osebni arhiv

Na turneji ni manjkalo niti smeha. Žiga in Aljaž namreč na Balkanu vedno naročata netipično hrano; na prvi turneji sta jedla pice, tokrat pa sta si naročila testenine in ocvrte lignje, kar je v ekipi povzročalo navale smeha. Turneja je bila uspeh tako na glasbenem kot osebnem nivoju, trio pa si obeta še več podobnih nastopov. S svojo novo glasbeno zgodbo so prepričali občinstvo in bodo še naprej igrali pomembno vlogo na mednarodnih odrih, predvsem pa se bodo z veseljem vračali na Balkan, kjer so našli zvesto publiko.