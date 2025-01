Boogie-woogie v Blunote klubu

V priljubljenem domžalskem klubu Blunote bo danes, 9. januarja, ob 20.30 nastopil legendarni Kenny Blues Boss Wayne, virtuoz na klavirju in prejemnik številnih nagrad, prihaja pa z energičnim bendom, ki vključuje izjemnega basista Russlla Jacksona, nekdanjega člana spremljevalne zasedbe legendarnega B. B. Kinga.

»Pridružite se nam na nepozabnem glasbenem doživetju, polnem boogie-woogie ritmov in iskrene blues energije. Ne zamudite te edinstvene priložnosti!« sporočajo iz kluba Blunote.

Organizatorji obljubljajo nepozabno glasbeno doživetje.

Kenny Blues Boss Wayne je priznani kanadski blues glasbenik, znan po izjemnem klavirskem slogu in energičnih nastopih. Rojen je bil leta 1944 v Spokanu v Washingtonu, večino življenja je preživel v Kanadi. Njegov slog črpa iz tradicije boogie-woogie in jump bluesa, pri čemer ga pogosto primerjajo z legendami, kot sta Fats Domino in Ray Charles. Zaslovel je z albumi, kot je Let It Loose, in je prejel več nagrad, vključno s prestižno juno za najboljši blues album.

Na odru Blunote kluba bodo nastopili Kenny Blues Boss Wayne, (klavir in vokal), Russell Jackson, (bas kitara in vokal), Heggy Vezzano, (kitara in vokal) in Joey DiMarco (bobni in vokal).