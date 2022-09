Bobnar je postal profesor

Bobnar skupine Bomb Shell Brane Štubljar se je letos znova znašel v šolskih klopeh. Pravzaprav sedi za učiteljsko mizo, saj se je odločil odpreti svojo glasbeno šolo z imenom Ful kul glasbene urice. Brane ima svojevrsten stil bobnanja in veliko nadobudnežev si je želelo, da bi jih poučeval in naučil zanimivih ritmov in prehodov. To je zdaj postalo mogoče. »Pravi bobnar ima vedno vse pod kontrolo. Po navadi smo ravno bobnarji tisti, ki prevzamemo vodstvo v skupini in skrbimo, da vse poteka tako, kot mora. Zame nista pomembna le igranje in tehnika, ampak strast in veselje do tega vrhunskega inštrumenta,« pravi. Novopečeni učitelj ima večjo skupino učencev, kar je tudi njega prijetno presenetilo, ni namreč pričakoval, da bo odziv tako dober, zanimanje za učenje igranja bobnov pa tolikšno že na začetku šolskega leta.

Po navadi smo bobnarji tisti, ki prevzamemo vodstvo v skupini in skrbimo, da vse poteka tako, kot mora.

»Še preden sem objavil letak, da bom začel poučevati, se je prek starejših učencev, ki sem jih poučeval zasebno, razvedelo, da bom odprl dodatna mesta. Tako se mi je javilo nekaj novih navdušencev. Vesel sem, da v meni prepoznajo nekoga, pri katerem bi želeli nabirati znanje,« je hvaležen Brane. Pravi bobnar potrebuje veliko discipline, trdega dela in tudi nekaj odpovedovanja. A trud je poplačan, ko Brane sliši skladbe, za katere je posnel bobne, ali pa ko ljudje z veseljem obiskujejo njihove koncerte. Ful kul glasbene urice pa ni samo šola, v kateri bi si mladi pridobili bobnarsko znanje, temveč bodo tam zakorakali v svet glasbe, učili se bodo pisati pesmi ter se izobraževali o tem, kako se pripraviti na nastop in snemanje. Konkurenco je tako dobila tudi Petra Zore, pevka skupine Bomb Shell, ki smo jo bolje spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Zoretova je namreč po poklicu učiteljica, in če bo v skupini ostala edina ženska, po novem ni več edina učiteljica.