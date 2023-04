Blaž je snemal doma in v Londonu (VIDEO)

Blaž Vrbič je v svet poslal optimistično pesem z angleškim besedilom. Avtor glasbe in besedila je tudi tokrat pevec sam, za aranžma in produkcijo skladbe pa je ponovno zaslužen londonski glasbenik Femi Temowo, ki je slovenskim ljubiteljem glasbe najbolj znan po sodelovanju s pevko Amy Winehouse.

Skladba z naslovom Feel So Good je osvežujoč glasbeni izlet v sončno jutro, v eno izmed tistih redkih situacij, ko se zdi, da vse teče kot po maslu. Ta zanos v poplavi vsakdanjih skrbi običajno ne traja dolgo, zato ga je treba izkoristiti. Pesem je bila napisana v nekaj urah kot prva s prihajajočega albuma, pomemben vpliv na avtorsko in stilsko podobo skladbe pa je imel album Breakin' Away legendarnega ameriškega pevca Ala Jarreauja iz leta 1981.

Ta še danes postavlja standard odličnosti s svojim značilnim losangeleškim zvokom in mešanico popa, r'n'b in jazza. Pesem je bila posneta z mednarodno ekipo glasbenikov v studiih v Dekanih, Kočevju, Londonu in Mariboru, pri njenem nastanku pa so sodelovali številni glasbeniki, kot so Tomaž Gajšt, Vid Žgajner, Matej Kužel, Nejc Škofic in Michael Olatuja. Preostale inštrumente je odigral producent Femi Temowo. Značilno zvočno podobo skladbe zaključujejo kakovostni spremljevalni vokali, ki so jih posneli Maša But, Anja Hrastovšek, Saša Matajič in Blaž Vidovič.