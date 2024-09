BBC posnel serijo o divi Elizabeth Taylor, v njej tudi Sharon Stone (FOTO)

Velikanka zlate dobe Hollywooda Elizabeth Taylor (1932–2011) je ustvarila izjemno igralsko kariero in imela izjemno pestro življenje, kar bo zdaj predstavljeno v novi biografski seriji Elizabeth Taylor: Rebel Superstar na BBC Arts. V njej nastopajo številni znanci, sorodniki in prijatelji filmske legende. Med drugim bomo v seriji videli Sharon Stone, ki se je z Elizabeth zbližala v povezavi s kampanjami za boj proti aidsu. »Ko me je zadela kap, mi je poslala 100 vrtnic,« se spominja Stonova.

V seriji se pojavi tudi hči Michaela Jacksona. Pevec je bil namreč dober prijatelj Taylorjeve, ta pa je bila njegovim otrokom botra. Paris Jackson je bila stara 12 let, ko je Elizabeth umrla, vendar pa jo je botra navdihnila, da se je tudi sama pridružila aktivnemu delovanju v pomoč obolelim za aidsom.

V seriji nastopa tudi Sharon Stone. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

V seriji je intervju z zvezdničinim sinom Taylorjem Chrisom Wildingom, vnukinjo Naomi Wilding, pastorkom Toddom Fisherjem in snaho Aileen Getty. Pojavi se tudi Elizabethin bivši partner, 85-letni George Hamilton. O prijateljevanju s Taylorjevo je govoril njen frizer José Eber, s katerim sta postala dobra prijatelja. Spregovorila je pisateljica in novinarka Kate Andersen Brower, ki je napisala edino avtorizirano biografijo Elizabeth Taylor.

Ena od treh producentov serije je Kim Kardashian, velika oboževalka zvezdnice. Druga dva producenta sta Kari Lia in Hamish Fergusson. Serija je nastala pod okriljem večkrat nagrajene londonske produkcijske hiše Passion Pictures. Med njihovimi nedavnimi projekti so dokumentarci o Christopherju Reevu, Super/Man: The Christopher Reeve Story, Jackie Collins, The Jackie Colins Story, in Caroline Aherne, Queen of Comedy. Serija bo septembra na sporedu na BBC Two in BBC iPlayer.

Film o Elizabeth Taylor je pred kratkim predstavil tudi HBO. Nastal je na podlagi 40 ur posnetkov intervjujev z divo iz leta 1964. Pogovori so potekali, ko je zakon Elizabeth Taylor z Richardom Burtonom, njeno največjo ljubeznijo, pritegoval toliko svetovne pozornosti, da mnogi še danes trdijo, da so takrat nastali paparaci.

79 let je doživela legendarna igralka.

Film prinaša številne zanimivosti o igralki. Taylorjeva je začela igrati kot otrok in sovražila učiteljice, ki so jo poučevale na snemanjih, nenehni nadzor guvernant in dejstvo, da je vsa najstniška leta preživela v vlogah nedolžnih deklet. Prvi poljub je doživela le teden dni pred prvim pred kamero, ki pa naj bi bil boljši. Pri 18 se je poročila z Nickyjem Hiltonom in splavila, ko jo je pijani dedič hotelske verige brcnil v trebuh. Na dan svoje smrti jo je soigralec, še ena filmska legenda James Dean, s porschejem vozil naokrog po parkirišču v studiu. »Bil je tako živ, tako poln energije, da nisem mogla verjeti, ko sem slišala, da je umrl,« je pozneje razkrila.