Atraktivna Ksenija Filipič iz Prlekije je dosegla nov mejnik v karieri

Čez dan v šolski telovadnici, ponoči zabava množice v klubih. Tako bi lahko opisali življenje Ksenije Filipič, katere največja strast je house glasba. Atraktivna didžejka, bolj znana pod umetniškim imenom DeXenia, je v teh dneh dosegla še en vrhunec svoje blesteče klubske kariere. Organizatorji slovitega festivala elektronske glasbe Ultra Europe so ji letos namenili izjemno čast, in sicer so jo povabili k nastopu ob 10-letnici tega prestižnega dogodka, ki vsako leto poteka v Splitu. S tem bo naša didžejka postala prva Slovenka, ki bo stopila na oder Ultre. Celo v najbolj udarnem terminu, in sicer v soboto, 13. julija, med 22. in 23. uro.

»Povabilo dojemam kot izjemno priznanje za ves trud in energijo, ki sem ju vložila v glasbo in delo. Navdušena sem, da bom del tako velikega dogodka, in komaj čakam, da s svojo glasbo navdušim obiskovalce. V življenju je vse mogoče. Od nekdaj sem imela velike sanje, s trdim delom pa dosegla nov mejnik,« je ponosna trenutno najuspešnejša slovenska didžejka.

Odmevnega nastopa se veseli tudi njena ekipa sodelavcev: »Pripravljamo se na nepozaben nastop, ki bo zagotovo osupnil množice in DeXenio utrdil kot eno od vodilnih imen na elektronski glasbeni sceni. Ne zamudite tega spektakularnega trenutka, ko bo slovenska zvezda sijala na največjem odru!«

Ksenijina glasbena pot se je začela strmo vzpenjati pred dvema letoma, ko je postala najbolj angažirana didžejka pri nas, čedalje pogosteje pa so jo začeli vabiti tudi v tujino, kjer je nastopila ob mnogih znanih imenih svetovne DJ scene, med drugim je glasbo vrtela ob Bobu Sinclairu. Ksenija prihaja iz Logarovcev v Prlekiji in živi v Ljubljani, zaposlena pa je kot učiteljica športne vzgoje na OŠ Livada v Ljubljani.