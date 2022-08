Andrej Šifrer in Dave Cooke kmalu spet skupaj

Andrej Šifrer, ki je maja praznoval okroglih 70 let, ne počiva. Te dni s partnerico Mirjam Povh in z vnuki nabira moči na počitnicah v Medulinu, a že konec tedna bo spet zajadral v živahne delovne vode.

Priprave na koncert potekajo. Ekipa skupine River Bent je že v nizkem startu.

Najprej bo 23. 8. nastopil na Radgonskem sejmu, potem ga čaka 25. avgusta odprtje interaktivno dinamične razstave o njegovih velikih glasbenih uspehih v Prešernovi hiši v Kranju, ki bo prva tovrstna v Sloveniji. Pravi, da bo noro zanimiva, zato bo na ogled kar mesec dni. V soboto, 27. avgusta, pa bo na sporedu velik koncert na Tržiški plaži.

Dogajanje v septembru

Z njim se bodo v Kranjski knjižnici pogovarjali 8. septembra in že 15. septembra sledi koncert v Tuhinju. Največje praznovanje pa se bo odvilo 17. septembra na že skoraj razprodanem koncertu na gradu Khislstein v starem mestnem jedru Kranja. Njegov glavni povabljenec bo Dave Cooke, s katerim delita glasbene sanje že 45 let. Mojster je avtor priredb skoraj vseh Andrejevih uspešnic: Moje miške, Stoj, Marija, Zoboblues, Lepa dekleta, Gorska roža, Vse manj je dobrih gostiln, vesoljnega Martinovega lulčka in desetine drugih. Baje bodo njegov jubilej počastili še drugi, a o teh molči, saj hoče svoje občinstvo presenetiti na večer koncerta.

Zdrav duh v zdravem telesu

Andrejeve junijske lepotice kot pravijo hruškam.

Andrej nabira energijo z igranjem tenisa, s kolesarjenjem ter z druženjem z otroki in vnuki. Te pa ljubosumno skriva in o njih vemo bore malo. Pustimo mu malo zasebnosti, mar ne?

Z Mirjam na kolesu osvajata bližnje vrhove in nabirata kondicijo, ki jo Andrej za nastope še kako potrebuje.