Ameriška igralka šokirala: Samantha se vrača!

Ameriška igralka Kim Cattrall je šokirala oboževalce serije Seks v mestu, ko je sporočila, da se bo, sicer le za kratek čas, v vlogi Samanthe Jones pojavila v nadaljevanju priljubljene nanizanke In kot bi mignil ... Zakaj šokirala? Ker je še nedolgo tega vztrajala, da nima prav nobenega namena sodelovati pri snemanju nove serije, potem ko je leta 2017 zavrnila že sodelovanje pri morebitnem tretjem filmu Seks v mestu.

Samo ena scena

Toda Kim Cattrall bo nastopila le v enem prizoru, in to menda v zaključnem delu druge sezone. Kakor poročajo dobro obveščeni viri, je Cattrallova že marca posnela svoj prizor v garažni hiši v New Yorku, in to brez navzočnosti avtorja serije Michaela Patricka Kinga in nekdanjih soigralk Kristin Davis, Cynthie Nixon in Sarah Jessice Parker. V prizoru naj bi imela​ Samantha, ki se je v seriji preselila v London in se oddaljila od nekdanje klape, telefonski pogovor s Carrie Bradshaw, ki jo igra Parkerjeva. Carrie in Samantha sta bili v prvi sezoni nanizanke In kot bi mignil ... v stikih le prek besedilnih sporočil, v zadnji epizodi pa so gledalci lahko videli, da sta se dogovorili, da se bosta spet videli in poskusili pobotati.

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrall in Sarah Jessica Parker na svetovni premieri prvega celovečerca Seks v mestu leta 2008 v Londonu FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Oboževalci serij(e) so kljub kratki sceni navdušeni, da se bo Samantha vrnila, saj je bila ena najbolj priljubljenih junakinj šestih sezon Seksa v mestu in dveh celovečernih filmov. Slednja sicer nista bila ravno najbolje sprejeta pri kritikih, še posebej drugi, napetosti med Kim Cattrall in Sarah Jessico Parker pa so tako zrasle, da sta se javno sprli. Natančneje: Cattrallova je Parkerjevo obtožila nadutosti in hinavstva ter se odrekla vsem stikom z njo in nekdanjimi soigralkami. In zakaj si je premislila? Oboževalci se lahko zahvalijo glavnemu šefu televizijskega kanala HBO Caseyju Bloysu, ki je prepričal Cattrallovo, naj si še enkrat obuje Samanthine petke.

Še najbolj je nad vrnitvijo odločne piarovke, ki na seks gleda kot moški, navdušena Candace Bushnell, avtorica originalne kolumne in pozneje knjige Seks v mestu, po kateri je nastala serija. »Ko sem slišala novico, sem bila presrečna in presenečena,« je povedala Bushnellova. »Fani obožujejo Kim in njen nastop bo odličen za serijo. Doslej je nekaj manjkalo. Samantha je bila ključni del kroga prijateljic,« je dodala.