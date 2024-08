Ajda predstavila novi videospot, v katerem ne manjka znanih (VIDEO)

Ajda Pušaver je mlada pevka in violinistka, članica benda Dejana Vunjaka in Brendijevih barab, ki živi svoje sanje. Pravkar je v svet poslala svojo novo pesem z naslovom Tudi če se več ne vidiva, za katero je sama napisala glasbo, medtem ko sta pri besedilu moči združila z Aleksandrom Ježem, za aranžma sta poskrbela Miha Gorše in Andraž Tkavc, za studijski posnetek pa Tadej Mihelič. To je sicer že tretja skladba mlade glasbenice, po pesmih Le igra in Spet neznanca.

Kot je dejala Ajda o novi skladbi, se zaveda, da je življenje le eno, zato vsem sporoča: »Predajte se izkušnjam, ljubite z vsem srcem in glejte, da na koncu poti ne boste obžalovali vsega, kar ste želeli storiti, pa niste.«

Ajda je mlada pevka in violinistka, ki živi svoje sanje. FOTO: osebni arhiv

Seveda je za pesem posnela videospot, v njem pa lahko opazimo nemalo prepoznavnih obrazov, od glasbenikov do drugih osebnosti. Denimo modrijana Blaža Švaba, poskočnega Martina Juharta, njenega »šefa« Dejana Vunjaka, Gašperja Kastelica, Niko Svetlin in druge. »Glasbene in druge prijatelje sem povabila na svoj koncert, na njem pa smo posneli kadre za videospot,« razkriva dekle, ki je na ta način želela preveriti, kdo se bo odzval njenemu povabilu, kdo pa bo koncert zamudil.

Sicer so jo pri snemanju pesmi spremljali Maj Vlašič na kitari, Andraž Tkavc na bobnih, Miha Gorše na klaviaturah, Goran Sarjaš na bobnih, vlogo back vokalistke pa je zaupala Luciji Marčič. Videospot je posnel Matic Padaršič, medtem ko so Ajdo spremljali fantje iz banda Andraž Tkavc, Nik Horvat, Leo Geissler in Luka Rupnik.

»Da je videospot dobil poseben pečat, so posebno zaslužni Blaž Švab, Slavc L. Kovačič - Spidi, Ana Mačič Kotnik, Nika Svetlin, Martin Juhart, Iztok Gartner, Gašper Kastelic, Dejan Vunjak, Petra Potrebuješ ter moja družina – Stanka, Boštjan, Klara in Iza Pušaver. Velik hvala pa tudi plesnemu studiu Plohl – Martini Plohl ter Davorju Stojakoviču. Še posebno seveda Davorju, ki je bil krasen plesni učitelj in moj soplesalec na snemanju,« pove Ajda.

Kamera je ujela tako Iztoka Gartnerja kot Blaža Švaba. FOTO: osebni arhiv

A s tem seznam njenih prijateljev še ni izčrpan, saj so sodelovali še številni drugi. Posebno počaščen, da je bil med povabljenci, je bil Iztok Gartner, ki je nastopal v več videospotih drugih znanih glasbenikov. Denimo v tistem za pesem Baci Baci SOS Kvinteta. »Na snemanju je bilo super in zabavno. Ajda je izjemno lepo dekle z izjemnim talentom, ki je za vse nas lepo poskrbela. Predvsem nas je ves čas pršila s sprejem proti komarjem in osam, ki so bili nepovabljeni gostje. Po koncu snemanja pa nas je njen oče Boštjan povabil v klet gradu Štatenberg pri Makolah na pojedino. Skratka, to je bilo super doživetje in odlična priložnost za druženje,« je Gartner sklenil vtise s snemanja.