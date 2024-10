Abraham Ansambla bratov Poljanšek

»V dvorani se je čutila posebna energija in res je neverjetno, kako ljudje sprejemajo Poljanškovo glasbo, kako živijo zanjo. Še vedno je živa. Moj ati bi bil presrečen, če bi doživel ta koncert, a ga žal ni. Zato smo zbrali moč in pripravili koncert mi, ki smo črpali energijo od njega. Pravzaprav smo pripravili dva, na obeh pa smo se poklonili njegovi glasbi. Zdaj sem presrečen in pomirjen,« je po koncertu z naslovom Veselo v Kamnik, ki je bil v kamniški športni dvorani, ta je pokala po šivih, misli strnil Sandi Poljanšek, sin pokojnega Rudija Poljanška.

Na koncertu, poimenovanem po eni od Poljanškovih uspešnic Veselo v Kamnik, smo slišali še številne druge, kot so Skupaj za vedno, Najmlajši, Slepec, Roža rož. Ves čas je nad nastopajočimi na odru bdel in s fotografije nemo spremljal dogajanje Rudi Poljanšek, v svoji tipični pozi s harmoniko, s katero se je vsem za vedno vtisnil v spomin. Na odru so se zvrstili člani trenutne zasedbe Ansambla bratov Poljanšek pa Ansambel Poljanšek, ki ga vodi Sandi Poljanšek, Rudijev sin, ter skupina Špica, ki jo vodi Zoran Poljanšek, sin Danila Poljanška. Na kitaro je zaigral tudi Rudijev vnuk Urh Poljanšek, ki je povedal, da ga je dedi naučil marsikaj.

Ansambel Poljanšek

»Hodil sem v glasbeno šolo, dedi pa je imel drugo teorijo in drugo znanje, ki mi ga je predal. Meni je to veliko pomenilo in veliko sem se naučil od njega. Na koncertu je bila neverjetna energija, zato sem prepričan, da bom nadaljeval Poljanškovo glasbeno zgodbo tudi jaz,« je dejal Urh.

Rudi Poljanšek je ansambel sestavil leta 1971 z bratoma Danilom in Mirom.

Glasba ne bo utihnila

Koncert sta z izbranimi besedami povezovala Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič, vse pa je nasmejal Denis Kregar s humoristično vlogo Toneta Serpentinška. Zbrane je pozdravil tudi kamniški župan Matej Slapar. »Rudi Poljanšek je bil izreden človek in izreden Kamničan. Eden večjih Slovencev, ki jih je slovenska domovina dala ob bok Slavku Avseniku, Lojzetu Slaku in mnogim drugim slovenskim glasbenim legendam. Povsod, kjer se je pojavil, je navduševal, povezoval in združeval. Bil je domoljub in tisti, ki je znal družbo gor držati. Nikomur ni želel slabega. Vse do smrti je navduševal, in to malo ljudi zmore. Rudiju smo iskreno hvaležni za to, kar je ustvaril. Njegova zakladnica glasbe je ogromna in vesel sem, da tradicijo nadaljujejo Ansambel bratov Poljanšek in seveda Poljanški,« je med drugim dejal Slapar.

Vsi nastopajoči na koncertu Veselo v Kamnik

Čeprav je harmonika velikega godca z dušo utihnila, njegova glasba ne bo nikoli. Rudi Poljanšek je za ansambel, ki ga je sestavil leta 1971 z bratoma Danilom in Mirom, ustvaril blizu 50 izvirnih skladb, ki so izjemno kakovostne in narejene z občutkom, zato so jih poslušalci tudi tako zelo vzljubili. Premierno pa smo lahko na koncertu slišali skladbo V spomin Rudiju Poljanšku, ki sta jo ustvarila tekstopisec Bernard Miklavc in Danilo Poljanšek. Odzivi nanjo so bili seveda izjemni, tako kot je bil izjemen celoten koncert.