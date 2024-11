62 let petja in tradicije: Šentjernejski oktet vabi na letni koncert

Šentjernejski oktet nepretrgano deluje vse od leta 1962. Kot pravijo člani, radi pojejo slovenske pesmi, tako ljudske in narodne kot skladbe novodobnih skladateljev.

Nastopajo po vsej Sloveniji, včasih pa jih pot zanese tudi onkraj slovenskih meja. V preteklosti so v domačem Šentjerneju kar 25-krat organizirali srečanje oktetov, tradicionalno pa vsako leto konec novembra pripravijo letni koncert. Za popestritev radi povabijo goste od blizu in daleč, sicer pa so nepogrešljivi na kulturnih dogodkih v domačem kraju in tudi drugod.

Letni koncert bo to soboto v Kulturnem centru Primoža Trubarja, pripravljajo pa program, ki izhaja iz ljudske in domače pesmi. Tudi zato so gostje večera pevci Vokalne skupine Gorjanski spev, oktetovci, ki jih že petnajst let vodi Andrej Resnik, pa pripravljajo še eno glasbeno presenečenje.