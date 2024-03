Župnik Martin Golob se ni mogel pomiriti: »To pustimo not, ne?« (VIDEO)

Martin Golob, zvezdniški župnik v Grosupljem, Lipoglavu in na Polici je zelo dejaven na družabnih omrežjih, pa tudi medijsko nastopanje mu ni tuje- Meddrugim ima na eni od komercialnih televizij svojo humoristično rubriko. V njej pripoveduje bolj ali manj smešne šale in pri enem od snemanj se mu je tako smejalo, da se ni in ni mogel umiriti ...

Poglejte, kako je bilo ...