Božič je tu, koledarsko leto gre h koncu. Tudi za Martina Goloba, župnika v Grosupljem, Lipoglavu in na Polici. V teh dneh zbira svoje farane v cerkvi, skupaj postavljajo jaslice in se pripravljajo na sveti večer. Z molitvijo in spovedjo v pričakovanju večera, ko se bo rodil Jezus in prinesel narodu novo upanje. Gospa Marija, ki v župnišču skrbi za Goloba in še tri duhovnike, je ob našem obisku načrtovala božično kosilo, Martin pa je čakal škatle, v katere bo zložil voščilnice, ki jih z otroško navdušenostjo in iskrivostjo prebira. Svoj čas jih je sila rad tudi pisal. Kakšen je letošnji decem...