Zvezdnik priljubljenega šova razkril, kaj se je dogajalo sredi noči (VIDEO in FOTO)

Sredi noči so poklicali na pomoč gasilce v kraju Veliki Obrež. Kot piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje je ob 5.20 gorelo gospodarsko poslopje v velikosti okoli 20x10 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Obrež, Mali Obrež, Mihalovec, Kapele in Brežice.

V intervenciji pa je junaško sodeloval tudi nekdanji udeleženec resničnostnega šova Kmetija. Danijel Frigelj je razkril, kako je potekala jutranja intervencija in kako obsežen je bil požar.

Frigelj je v šovu sodeloval leta 2019, torej v sezoni, ko je sladko zmago slavil Jan Klobasa. Ta ga je tudi izločil v izločitvenem dvoboju.