Zvezdana Mlakar o srhljivem bližnjem srečanju: »Ja, sem tulila«

Priljubljena igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar je svojemu številnemu občinstvu na družabnem omrežju zaupala edinstveno izkušnjo. Tako je razkrila, da je imela zelo poseben obisk.

»Ja, sem tulila«

Razložila je, da je bila sama doma, ko so njeni psi začeli lajati kot nori. Opazili so namreč medveda, je Mlakarjeva zapisala v daljšem zapisu in priložila tudi fotografija kosmatinca. Ob tem je tudi pojasnila, ali jo je bilo strah: »Ja, sem tulila,«.