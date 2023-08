Župnik Golob poročil svojega brata (FOTO)

Priljubljeni župnik v Grosupljem Martin Golob, ki je postal neke vrste spletni zvezdnik, je imel nedeljo zapolnjeno s porokami. Doletela ga je tudi velika čast, saj je cerkveno poročil enega od svojih petih bratov.

Na instagramu je Golob objavil fotografijo in zapisal, da je poročil brata Petra in njegovo sopotnico Evo in dodal: »Ko se slikaš z nevesto, ki je postala del družine Golob, je posebna čas«.

Župnik Golob z bratom Petrom in njegovo soprogo Evo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kljub družinskemu slavju pa si je mladi priljubljeni župnik v nedeljo vzel čas, da je poročil še en par, ki mu je zato nadvse hvaležen. »Njegov brat je imel poročni dan, a si je vzel dve uri in prišel cerkveno poročit tudi Moniko in Tima,« so napisali svatje z druge poroke.

Golob je najstarejši od petih bratov, najmlajši od njih, Matija, pa se je odločil hoditi po stopinjah starejšega brata in bo postal duhovnik.