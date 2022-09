Tudi mlajši brat Martina Goloba bo duhovnik

Najbolj zvezdniški duhovnik pri nas, Martin Golob, ki že nekaj let vero in duhovnost ljudem predaja na moderen in drugačen način, s čimer je mnogim zlezel pod kožo, ima kar pet mlajših bratov. Na svojo veliko družino je neizmerno ponosen, prav tako na vrednote, življenje in delovne navade, ki sta jim jih predala oče in mati.

Simpatični duhovnik se z brati odlično razume, peti po vrsti, Matija, pa se je odločil hoditi po stopinjah starejšega brata. »Peti brat je na poti zelo dobre in plemenite odločitve. Čez nekaj let, če Bog da, bova tudi brata v duhovništvu. Ponosen sem nanj,« pravi Martin, ki je hvaležen, da se lahko vedno vrne domov k družini in na domačijo, na kateri je odraščal.