Zrnec pozitiven na koronavirus: Jokal sem kot otrok

Igralec in režiser Jurj Zrnec je gostoval pri kraljici pogovornih oddaj Zvezdani Mlakar. Spregovorila sta o različnih intimnih temah, na začetku pogovora pa je razkril tole: »Pred nedavnim sem imel korono, tako da pravijo, da sem imun.« Tri tedne je bil zaprt v stanovanje in edini simptom, ki ga je imel, je bila izguba vonja. »Lahko bi gorelo zraven mene, pa ne bi vedel.« Poklical je prijatelja zdravnika, ta pa mu je svetoval, naj se prijavi na testiranje.



Poleg izgube vonja je bil Zrnec še nekoliko utrujen. Se je pa najbolj bal za svoje bližnje, saj je bil v tednu pred diagnozo na nekaj praznovanjih (na treh rojstnodnevnih in fantovščini), in ko je izvedel za diagnozo, je začel jokati kot otrok, ker se je bal, da je koga okužil. Bil je tudi z očetom, ki je zaradi starosti že član rizične skupine. Tri tedne je miroval in se opazoval, dvakrat na dan je bil na pregledu in čakal, da karantena mine. Bal se je napredovanja bolezni, saj je v preteklosti prebolel tri pljučne embolije in stanje bi se lahko zelo poslabšalo.

​Od vseh ljudi, s katerimi se je Zrnec družil, ni nobeden dobil okužbe. Takoj je obvestil vse stike in upal na najboljše. Pojma nima, kje se je okužil, vendar je zelo vesel, da se je vse dobro izšlo.