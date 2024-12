Znano, koliko bo nacionalna plačala Bizovičarju za silvestrsko oddajo

Silvestrovo je za televizijske hiše ena najpomembnejših noči v letu, ko skušajo s pestrim programom pričarati praznično vzdušje za gledalce pred malimi zasloni. Tudi letos so pripravili raznoliki novoletni program, na RTV Slovenija pa stavijo na dolgoeltno obraz komercialne televizije - Lada Bizovičarja.

Silvestrski program na nacionalni televiziji bodo tako odprli s komično-glasbenim spektaklom Lada Bizovičarja Slovenska muska v Stožicah, ki ga je 13 tisoč gledalcev že lahko videlo v živo januarja letos v areni Stožice. V odlični produkciji so nastopili številni slovenski glasbeniki, plesalci in komiki, ki jih bodo lahko gledalci zdaj spremljali v udobju kavča pred malimi zasloni.

Lado Bizovičar: »Redke stvari nas združujejo tako kot glasba, razen športa, če zmagujemo, ali pa alkohola, ko ne zmagujemo. Lado Bizovičar.« FOTO: Press

Novoletni program na RTV Slovenija se bo začel z Bizovičarjem ob 19.30 uri, nadaljeval glasbeno zabavo Silvestrski pozdrav iz dvorane Tabor ob 21.35 uri, ki bo trajala vse do 1. ure zjutraj, ko se bodo na programu zvrstili še revija plesnih skupin, koncert Magnifica ob 30-obletnici, koncertni dokumentarec Abba ...

Novoletni program velja za enega najbolj gledanih terminov v letu, za ta program pa je RTV Slovenija namenila okoli 150 tisoč evrov.

Za Silvestrski pozdrav 125 tisoč, za Slovensko musko 25 tisoč evrov

Kot so nam pojasnili na RTV Slovenija, so denar iz proračuna razvedrilnega programa za novoletni program v največji meri porabili za produkcijo oddaje Silvestrski pozdrav. Šov v Mariboru je televizijo stal približno 55.000 evrov programskih stroškov in še približno 70.000 EUR internih stroškov.

Za dve uri programa Slovenska muska v Stožicah so ošteli okoli 25.000 evrov za nakup pravic za predvajanja šova.

Silvestrski pozdrav id dvorane Tabor bodo vodili: Jože Robežnik, Bernarda Žarn, Lorella Flego in Mario Galunič. FOTO: Adrian Pregelj

Na vprašanje, kako to, da se je nacionalka za silvestrski program odločila predvajati šov Lada Bizovičarja, ki velja za dolgoletni obraz komercialne televizije, so nam z RTV Slovenija odgovorili, da je Bizovičar »otrok« TV Slovenija in da so za manjkajoči dve uri programa sprejeli odločitev, da jo poskusijo poiskati na trgu in najti vsebino, ki je tudi zanimiva za oglaševalce.

»Pokazala se je priložnost in interes za predvajanje spektakla Slovenska muska v Stožicah, kar smo z veseljem sprejeli in oddelek trženja je imel dva meseca časa, da najde na oglaševalskem trgu manjkajoči denar za odkup pravic za predvajanje šova. Z veseljem smo v novembru lahko potrdili, da jim je to uspelo. Ni dvoma, da gre za mogočen komično-glasbeni spektakel, ki bi si ga želela predvajati vsaka televizija, sploh v silvestrskem večeru, veseli smo, da je uspelo prav nam,« so z zadovoljstvom zapisali.

Alfi Nipič bo za vrhunec večera skupaj s Perpetuum Jazzile zapel Silvestrski poljub. FOTO: Adrian Pregelj

Za odkup pravic za predvajanje silvestrske oddaje Slovenska muska so s producentom sklenili pogodbo v višini 25.000 evrov, od tega so iz programskih sredstev Razvedrilnega programa prispevali 3.800 evrov, 21.200 evrov pa je dodalo trženje s pridobljenimi nadplanskimi sredstvi oglaševalcev, ki bodo oglaševali ekskluzivno v tej oddaji, denar pa bo dobilo uredništvo.

Novoletni razvedrilni program bo na prvem programu nacionalke, na RTV Slovenija pa poudarjajo, da si »gledalci lahko obetajo zares vrhunsko zabavo, mi pa smo zadovoljni, da smo s tako skromnimi programskimi sredstvi in uspešno dejavnostjo na trgu uspeli zagotovili predvajanje oddaje Slovenska muska v Stožicah.«