Znano, kje in kdaj bodo pokopali legendarnega Akija

Na uradni Facebook strani legendarne skupine Parni Valjak, so sporočili, da bo zadnje slovo od njhovega pevca Akija Rahimovskega ta četrek ob 15. uri. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v ožjem krogu prijateljev in družine, pokopan pa bo na zagrebškem pokopališču.

A kot sporočajo glasbeniki, bodo dali tudi oboževalcem možnost, da se poslovijo od Akija. »Zaradi aktualne epidemiološke slike naprošamo vse, ki so se želeli posloviti od Akija, da to storijo od torka dalje pri Vodnjaku življenja, ki stoji pred hrvaškim narodnim gledališčem. Tja lahko odnesete rože in sveče,« so zapisali.