Znani slovenski pevec je bil turistični vodnik Američanom

Pevec in avtor Nino Ošlak spada med ljudi, ki si brez potovanj ne znajo predstavljati življenja. Doslej je obiskal precej koncev sveta, najljubši od vseh mu je Amsterdam. Obiskal ga je že večkrat, a se vsakič znova navdušeno poda tja. Zadal si je celo, da ga bo vsako leto obiskal najmanj enkrat. Ker je koronavirus v zadnjih dveh letih tudi njemu podrl vse načrte, se je mladi pevec odločil poskusiti nekaj novega, in sicer se je preizkusil v vlogi turističnega vodnika. Na Bled je namreč odpeljal prijatelje iz Amerike, ki so prišli na obisk.

»Na Bledu sem bil prej že večkrat. Ta gorenjski biser mi je všeč, pa tudi njihove slavne kremne rezine, seveda. Tokrat pa je bilo kar precej drugače,« pravi Nino. Čeprav se mu ni bilo treba poglabljati v zgodovino kraja, je priznal, da je bil izlet na Bled s skupino turistov precejšnji izziv. »Vseeno sem se pripravil in razmislil, kam bi jih peljal, kaj bi si ogledali. Otok in grad seveda obvezno, to je klasika. Pa na kremne rezine smo šli tudi,« pravi Nino in nam zaupa, da so bili njegovi turisti navdušeni nad tem, kako zelo dostopne so izletniške točke pri nas. Čeprav je bil sam prej večkrat na Bledu, se je mudil le v mestu in okoli jezera. Tokrat pa se je povzpel tudi na enega od okoliških hribov.

»Kot turističnega vodnika me gotovo ne bi zaposlili, ampak saj trud tudi šteje, kajne? V bistvu je šlo bolj kot ne za druženje, da smo teh nekaj dni, ko so se ustavili v Sloveniji, preživeli skupaj,« še pove. Ker se je kot vodnik preizkusil tudi sam, bo na svojih izletih in potovanjih odslej drugače gledal na prijatelje, ko jih bo obiskal in ko bodo oni svoje kraje razkazovali njemu.

»Kar veliko mojih prijateljev je pred leti predvsem zaradi študija zapustilo Slovenijo, nekateri živijo v bližnjih državah, drugi so bolj daleč. Kadar se kam odpravim na obisk, so to vedno posebne dogodivščine. Prijatelji mi radi razkažejo svoje nove kraje, dežele, kamor so se odselili. Tako sem že obiskal sošolce, ki živijo v Londonu, Parizu, Amsterdamu. Upam, da bo teh obiskov čim več. In, seveda, da tudi oni pridejo k nam v Slovenijo,« še pravi.