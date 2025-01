Arne Hodalič takole ostro o stanju v družbi: »Znanje zamenjujejo lažne novice in teorije zarote«

Znan slovenski fotograf in predavatelj Arne Hodalič je na družbenih omrežjih objavil zapis, v katerem je delil kritičen pogled na stanje izobraževanja ter širše družbene razmere. Njegova objava je pritegnila veliko pozornosti, saj ne ponuja zgolj osebnega razmišljanja, temveč odpira pomembna vprašanja o prioritetah sodobne družbe.

Zanemarjeno izobraževanje in nizka raven izobrazbe

Hodalič, ki že več kot dve desetletji deluje v visokošolskem izobraževanju, je opozoril na upad splošne izobrazbe med mladimi. »Nivo splošne izobrazbe med mladino pada kot ustreljen golob z neba,« je zapisal in izpostavil vpliv sodobne tehnologije na izobraževalne procese.

Wikipedija, lažne novice in teorije zarote po njegovem »nadomeščajo« resnično znanje, »pisanje, tuje jezike in vsesplošno komunikacijo pa umetna inteligenca,« opozarja.

Prav tako kritizira pomanjkanje fizične aktivnosti mladih, ki namesto gibanja čas preživljajo ob računalniških igrah, pogosto z nasilno vsebino. »Mladi si psihofizično kondicijo namesto s telovadbo nabirajo z računalniškimi igricami, po možnosti z agresivnimi streljačinami,« je zapisal.

V svojem zapisu Hodalič izpostavlja tudi širše politične in kulturne razsežnosti, ki vplivajo na stanje izobraževanja. Opozarja na skrajni desničarski populizem, ki spodbuja primitivne vzorce obnašanja in zavrača intelektualce.

»Vsem je jasno, da nihče ne bo volil nekega degeneriranega, čudaškega intelektualca, ki bere knjige in časopise, govori več tujih jezikov, posluša jazz ali klasično glasbo ter hodi po razstavah, koncertih, v galerije, muzeje ter gledališča in ob tem posluša opere ali pa uživa v baletnih predstavah. Voliti se namreč mora sebi enake – torej 'naše ljudi', ki kot poblazneli opičjaki skačejo po predvolilnem odru in govorijo popolne nebuloze in laži, ob tem pa žalijo, zavajajo ter goljufajo vse okoli sebe. Ja kdo pa bo vedel, kaj je prav in kaj je narobe, če ne oni …? Saj so vendarle milijarderji, kar si itak na tiho želimo biti prav vsi. In zdaj smo na žalost tam, kjer smo … « piše.

Po njegovem mnenju so voditelji preveč osredotočeni na osebne koristi in bogatenje, pri čemer namenoma marginalizirajo pomen izobraževanja in kritičnega mišljenja.

Skrb za prihodnost šolstva

Objavo je pospremil s fotografijo učilnice na Papui Novi Gvineji, ki jo Hodalič postavlja kot simbol prihodnosti, če se družbeni trendi ne bodo spremenili. »Zelo pa se bojim, da bodo takole zelo kmalu videti šole po celem svetu, saj je vendarle vsem jasno, da jih nihče ne potrebuje in si jih ne želi,« zapiše.

Njegova vizija prihodnosti je mračna – otroci, namesto da bi nosili knjige, bodo v šolo prinašali orožje in postali slepi privrženci svojih voditeljev.