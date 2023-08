Znani Slovenki voda vdrla v stanovanje: Občutek je grozen (FOTO)

Ponedeljkova vremenska ujma je spet povzročala številne težave predvsem na Obali. Nekaj hudourniških težav se je pojavljalo tudi v Ljubljani, na Škofjeloškem in Cerkljanskem. O vdoru vode v stanovanje je poročala tudi Nina Klinar, saksofonistka v Slovenski vojski, ki jo javnost pozna tudi zaradi družinske drame z njenim bivšim možem olimpijcem Timom Ravnjakom.

Nina je izjemno dejavna na družabnih omrežjih, kjer svoje sledilce med drugim osvešča o svojem materinstvu, poklicu saksofonistke in ne nazadnje komentira tudi neprijetne družbene dogodke. Sinoči, ko smo se odpravljali spat, je na instagramu zapisala, da ji je voda spet vdrla v stanovanje in objavila posnetek, kako se skozi okno, v sicer manjših količinah, izteka voda po steni navzdol.

»Smo rešili in na srečo ni bilo nič hujšega. Precej neumen splet okoliščin, zakaj je spet začela voda teči v stanovanje. Je pa grozen občutek, ko slišiš, da nekje spet teče in si ves paranoičen, kaj bo spet sledilo. Si ne predstavljam, čez kaj gredo spet nekateri danes. Držim pesti, da se nikjer ne ponovi scenarij izpred 3 tednov,« se je oglasila z gorenjskega konca.

Huda napaka delavcev

Danes je zapisala, kaj je šlo narobe: »Še vedno sanirajo škodo od prejšnje poplave. Prejšnji teden so mi pripeljali na novo pesem, ki so ga na žalost pustili čez jašek. Voda zato ni imela kam iti, takoj zraven pa so okna, skozi katera je začelo teči. Očitno se me res drži nesreča, ker je bil res nesrečen splet okoliščin oziroma napaka delavcev, ampak nimaš kaj. Konec dober, vse dobro. Je pa treba res biti pozoren na čisto vsako stvar, ko se nekaj dela, ker drugače vsak dela čist po svoje, ne da bi ob tem kaj razmišljali,« je nekoliko v jeznem tonu zapisala sicer vedno nasmejana Nina, ki je za nameček ponoči še zbolela.«